ಪೈಲಟ್ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಡಿಜಿಸಿಎ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
PC : PTI
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಿಮಾನ ಕರ್ತವ್ಯ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಸಿಎ) ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಂದು ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿಮಾನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವಧಿ ಇತಿಮಿತಿ (ಎಫ್ಡಿಟಿಎಲ್) ಯಿಂದ ಡಿಜಿಸಿಎ ಪೈಲಟ್ ಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈ ವಿನಾಯ್ತಿಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಗಳ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಅವಧಿಯನ್ನು ಧೀರ್ಘಗೊಳಿಸಿದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಿಷೇಧದ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲದ ಅಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು- ಲಂಡನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ಎರಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತ್ತು. ಇದು "ಅತಿಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕ್ರಮ" ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಐ 171 ವಿಮಾನ ಜೂನ್ 12ರಂದು ಪತನಗೊಂಡ ದಿನದಿಂದ ಎಫ್ಡಿಟಿಎಲ್ ವಿನಾಯ್ತಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ದುರಂತದ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಡಿಜಿಸಿಎ ಈ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಮೇ 16 ಮತ್ತು 17ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು- ಲಂಡನ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಗಳ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಅವಧಿಯನ್ನು ಎಫ್ಡಿಟಿಎಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಧೀರ್ಘ ಅವಧಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಗೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಂತ್ರಣಾತ್ಮಕ ಲೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಜಿಸಿಎ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಸಿಇಓ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ವಿಲ್ಸನ್) ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಡಿಜಿಸಿಎ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.