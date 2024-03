ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ : ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ, ಬಾಂಡ್ ವಿವರಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜೆಡಿಯು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಕುರಿತ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಲ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಝುಬೈರ್ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಯು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಗಳ ವಿವರಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಯುಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. “ನಮಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ನೀಡಿರುವವರ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಗಳೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಗಜೆಟೆಡ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಿತ್ತು”.

“2019ರ ಎಪ್ರಿಲ್ 3 ರಂದು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದರು, ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ನೀಡಿ ಹೋದರು. 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 10 ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಗಳು ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು” ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

Someone came to the JDU office and handed over the sealed envelope of 10 electoral bonds of ₹10 crore. pic.twitter.com/dBsDV3ycn1