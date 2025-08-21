ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ಕೊಲೆ: ದಂಪತಿ, ಹಿರಿಯ ಮಗನ ಹತ್ಯೆ; ಕಿರಿಯ ಮಗ ನಾಪತ್ತೆ
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ; ದಂಪತಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯ ಸತ್ಪರಿ ಖರ್ಕ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಚಾಕುಗಳಿಂದ ಅವರ ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೀಳಲಾಗಿದ್ದು, ತಲೆಯನ್ನು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಜಜ್ಜಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲಿಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಪ್ರೇಮ್ ಸಿಂಗ್ (45), ಪತ್ನಿ ರಜನಿ (40) ಮತ್ತು ಮಗ ರಿತಿಕ್ (24) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಿರಿಯ ಮಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ (22) ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನೇ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೈದಾನಗರ್ಹಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಮನೆಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಕ್ತದ ಒಕುಳಿ ಹರಿದಿತ್ತು ಎಂದು ಪೋಲಿಸ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಗೇಟು ತೆರೆದಿದ್ದುದನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಕ್ತ ಹರಿದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ದಾರಿಹೋಕರು ಪೊಲೀರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
