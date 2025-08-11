ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ದಿಢೀರ್ ಪ್ರವಾಹದ ಬಳಿಕ ಹಳೆಯ ಪಥಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಭಾಗೀರಥಿ ನದಿಯ ಹರಿವು
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್: ಈ ವಾರ ಧರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಳಿಕ ಭಾಗೀರಥಿ ನದಿಯ ಹರಿವಿನ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ನದಿ ಹರಿವು ಹಳೆಯ ಪಥಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ. ಹರಿವಿನ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿದ್ದು, ನದಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ಧರಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕ ಹರಿಯುವ ಭಾಗೀರಥಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿ ಖೀರ್ಗಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದ ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ನದಿದಂಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಹರಿವಿನ ಪಥಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾಗೀರಥಿ ನದಿಯ ಹರಿವು ಕೂಡಾ ಬಲದಂಡೆಯತ್ತ ತಿರುಗಿದೆ.
ಧರಾಲಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖೀರ್ಗದ್ ಮತ್ತು ಭಾಗೀರಥಿ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದು ಇಸ್ರೋದ ಕ್ಯಾಟ್ರೋಸ್ಯಾಟ್-25 ಉಪಗ್ರಹ 2024ರ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಈ ತಿಂಗಳ 7ರಂದು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ನದಿಯ ಹರಿವಿನ ಪಥವನ್ನು ರೂಪಾಂತರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮುಳುಗಿರುವುದು ಅಥವಾ ನಾಮಾವಶೇಷ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಖೀರ್ಗದ್ನ ಎಡದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಮಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಕೋಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅವಶೇಷಗಳು ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ವಿಕೋಪ ಪೂರ್ವದ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ವಿಕೋಪದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೂಪಾಂತರ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು. ಆಗ ಈ ಉಪನದಿಯ ಪಥ ಬದಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿಯೂಷ್ ರೌತೇಲಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಈ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಕೃಷಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು. ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.