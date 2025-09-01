ವಿಮಾನ ವಿಳಂಬದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಗರ್ ಹಾಗೂ ಕರಿದ ತಿಂಡಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 55 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡ!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (PC : @flyspicejet)
ಮುಂಬೈ: 14 ಗಂಟೆಯಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದ ವಿಮಾನದ ಮಧ್ಯಂತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬರ್ಗರ್ ಹಾಗೂ ಕರಿದ ತಿಂಡಿ ನೀಡಿರುವುದು ಅಸಮರ್ಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿರುವ ಮುಂಬೈನ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗವೊಂದು ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 55,000 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಉಪನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಾಡು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯೆ ಗೌರಿ ಎಂ. ಕಾಪ್ಸೆ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಈ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ವಿಮಾನದ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ವಿಮಾನ ಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಮಾನ ಸಿದ್ಧವಾಗುವವರೆಗೂ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವರೆಗೂ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುನವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳನಲು ಸಾಧ್ಯಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದೆ.
ವಿಮಾನ ಯಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಮರು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ರದ್ದತಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಳಂಬಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂದಷ್ಟೇ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯಿವಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈ 27, 2024ರಂದು ದುಬೈನಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಿದ್ದ ವಿಮಾನ ತೀರಾ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ತೀರಾ ವಿಳಂಬದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬರ್ಗರ್ ಹಾಗೂ ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಸೂಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ, ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ವಿಮಾನದ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾರಣ ಎಂದು ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾದಿಸಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಆಯೋಗ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಸಕಾರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಮಾನ ಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುಸವುದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಿಮಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ನೋಟಿಸ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿತು.
ಪ್ರಕರಣದ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗಾಗಿ 50,000 ರೂ. ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ವೆಚ್ಚವಾಗಿ 5,000 ರೂ. ಅನ್ನು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.