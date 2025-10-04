ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಕಾಟ : ವಿಶ್ವ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವಿದೇಶಿ ಕೋಚ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ
PC | PTI
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ತರಬೇತಿ ವೇಳೆ, ವಿಶ್ವ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ವಿದೇಶಿ ಕೋಚ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಸಾಮಥ್ರ್ಯದ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳ ಸುರಕ್ಷಾ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಜಪಾನ್ನ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಮೀಕೊ ಒಕುಮತ್ಸು ಮತ್ತು ಕೀನ್ಯಾದ ಸ್ಪಿಂಟ್ಸ್ ಕೋಚ್ ಡೆನ್ನಿಸ್ ಮರಾಜಿಯೊ ಮ್ವಾನ್ಸೊ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮುನ್ನ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ಚಿವೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಬೀದಿನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾದವು.
"ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ಘಟನೆಗಳು. ಜಪಾನ್, ಕೀನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಐದನೇ ಘಟನೆ ಎಂದು ಉನ್ನತ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
"ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಚ್ಚಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.