ನೌಕಾಪಡೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿರುವ ಇಸ್ರೋ: ಹೊಸ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜು
PC: x.com/the_hindu
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆದ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ನ. 2ರಂದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಜಿಸ್ಯಾಟ್-7ಆರ್ (ಸಿಎಂಎಸ್-03 ಕೋಡ್ವರ್ಡ್) ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಉಡಾಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ನೆಲದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರದ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹಾಲಿ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸಂವಹನದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎನಿಸಿದ ಜಿಸ್ಯಾಟ್ (ರುಕ್ಮಿಣಿ) ಬದಲಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮೂಲಕ ನೌಕಾಪಡೆ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು, ಸಬ್ ಮೆರಿನ್ಗಳು, ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಜತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಪೇಲೋಡ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಜಿಸ್ಯಾಟ್-7ಆರ್ ಸಾಗರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ವೇಳೆ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಭದ್ರ, ಬಹು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಿದೆ. ಯುಎಚ್ಎಫ್, ಎಸ್, ಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಯು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೀಗೆ ಬಹು ತರಂಗಾಂತರ ಹೊಂದಿದ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯುದ್ಧನೌಕೆ, ಸಬ್ಮೆರಿನ್ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆ ವಿಮಾನಗಳ ನಡುವೆ ಧ್ವನಿ, ವಿಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಡಾಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ.