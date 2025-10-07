ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದ ವೇಳೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಪತ್ತೆ
PC: x.com/Kpanuragi
ಭೋಪಾಲ್: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಛಾತರ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಜವಾರ್ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಜಾತಲಾಬ್ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳು ತೇಲುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 15ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕೆರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವೇಳೆ ಚೀಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಚೀಲವೊಂದು ತೇಲುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಎಳೆದು ನೋಡಿದಾಗ ನೂರಾರು ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 400-500 ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳಿದ್ದವು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಇದು ನೈಜ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳು ಮತದಾರರಿಗೆ ವಿತರಣೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ತಲುಪಬೇಕಾದವರನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ವಾದ. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳು ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹರಿದು ಬಂದಿವೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ 'ವೋಟ್ ಚೋರ್ ಗಾದಿ ಚೋಡ್' ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ದೀಪ್ತಿ ಪಾಂಡೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೂರಾರು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆರೆ ಪಾಲಾದವು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಆಂದೋಲನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಗನ್ ಯಾದವ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.