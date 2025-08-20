ಮೊಸಳೆಯ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ತಾಯಿ
ಲಕ್ನೋ: ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮೊಸಳೆಯ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗನನ್ನು ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಬಹರೀಚ್ ನ ಧಾಕಿಯಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗು ವೀರೂ ನಾಲೆಯ ಬಳಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮೊಸಳೆಯೊಂದು ಹಿಡಿದು ನೀರಿನತ್ತ ಎಳೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಗುವಿನ ಆಕ್ರಂದನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ತಾಯಿ ಮಾಯಾ ಏಳು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನ್ನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಗನನ್ನು ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
"ನನ್ನ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ನಾಲೆಗೆ ಧುಮುಕಿದೆ. ಮೊಸಳೆ ಆತನನ್ನು ಆಳಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಗನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆ. ಮೊಸಳೆಗೆ ಹೊಡೆದೆ, ಪರಚಿದೆ. ಅದರೂ ಅದು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ನಿಂದ ಮೊಸಳೆಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಅದು ಮಗನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು. ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೋರಾಡಿದ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಸಾವು ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮಾಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೀರೂಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮಾಯಾ ಕೂಡಾ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.