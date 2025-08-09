ದಾನಿಯ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರನಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕೈ ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರಿ!
PC : PTI
ಮುಂಬೈ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂತ್ರಿಕಾರಕ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾದ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಯು ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಯಶೋಗಾಥೆಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೂ ಕೂಡಾ ಅಂತಹುದೇ ಯಶೋಗಾಥೆ. ವಿದ್ಯುದಾಘಾತದಿಂದ ತನ್ನ ಬಲಗೈ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು, ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಕೈ ಕಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರು ಹುಟ್ಟು ಪಡೆದಿರುವುದರ ರೋಚಕ ಕಥನವಿದು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2022ರಂದು ಅನಮ್ತಾ ಅಹ್ಮದ್ ಎಂಬ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಲಿಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ 11,000 ಕಿವ್ಯಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಬಲಗೈ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ಮೂಲತಃ ಮುಂಬೈನ ಗೊರೆಗಾಂವ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಆಕೆ ತನ್ನ ಎಡಗೈ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೂ, ತೀವ್ರ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಳು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2024ರಂದು ಆಲಿಗಢದಿಂದ ಸುಮಾರು 200 ಕಿಮೀ ದೂರವಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ನ ವಲ್ಸಾಡ್ ನಲ್ಲಿ
ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ತರಗತಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಿಯಾ ಎಂಬ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯು ದಿಢೀರನೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾದಳು. ಈ ವೇಳೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಆಕೆ, ಸಹಿಸಲಸಾಧ್ಯಯವಾದ ತಲೆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2024ರಂದು ಸೂರತ್ ನ ಕಿರಣ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರ, ಆಕೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಈ ಘಟನೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದಿಗ್ಮೂಢರನ್ನಾಗಿಸಿತ್ತು.
ಹೀಗಿದ್ದೂ, ರಿಯಾಳ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮರು ಹುಟ್ಟು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಇದು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ವಲ್ಸಾಡ್ ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞೆ ಉಷಾ ಮಶ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಡಾ. ಮಶ್ರಿ ಅವರು ರಿಯಾಳ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಬಾಬಿಗೆ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ತುಂಬಿದರು. ಅವರು ಸಮ್ಮತಿಸಿದ ನಂತರ, ರಿಯಾಳ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಯಕೃತ್ತು, ಕೈಗಳು, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು, ಕರುಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಿಪಟಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ದಂಪತಿಗಳು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವದೊಂದಿಗೆ ಸರಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಅವರನ್ನು ಸಮಾಲೋಚನೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದಾದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ, ರಿಯಾಳ ಬಲಗೈ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಮುಂಬೈಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಿಗೇ ಆ ಕೈಯನ್ನು ಅನಮ್ತಾ ಅಹ್ಮದ್ ಕೈಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಮೂಲಕ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ತೋಳಿನ ಮಟ್ಟದ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈಡಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬಾಲಕಿ ಎಂಬ ಶ್ರೇಯಕ್ಕೆ ಭಾಜನಳಾದಳು ಎಂದು ಡೊನೇಟ್ ಲೈಫ್ ಎಂಬ ಸರಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೀಲೇಶ್ ಮಂಡ್ಲೆವಾಲಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಶನಿವಾರ, ಅನಮ್ತಾ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಳ ಸಹೋದರ ಶಿವಂ ಮಿಸ್ತ್ರಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಅನಮ್ತಾ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ರಿಯಾಳ ಬಲಗೈನಿಂದ ಶಿವಂ ಮಿಸ್ತ್ರಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ, ರಾಖಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದಳು.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರಿಯಾಳ ತಾಯಿ, “ಅನಮ್ತಾಳನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ವತಃ ರಿಯಾಳನ್ನೇ ಕಂಡಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನಾನು ಅವಳಿಗಾಗಿ ರಿಯಾಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ತಿನಿಸನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡಾ ನಾವು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದೆವು” ಎಂದು ಹರ್ಷದಿಂದ ತಿಳಿಸಿದರು.
“ನನಗೆ ಸಹೋದರನಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಶಿವಂ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದೀಗ ಶಿವಂ ನನ್ನ ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ಆತನ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆತನಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆತನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದನ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದರು” ಎಂದು ಅನಮ್ತಾ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಳು.
ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, “ರಿಯಾಳೇ ನನಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದಳೇನೋ ಅನ್ನಿಸಿತು” ಎಂದು ಶಿವಂ ಹೇಳಿದರೆ, “ಇಂದಿನಿಂದ ನಾನು ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅನಮ್ತಾ ಎರಡೂ ಕೂಡಾ” ಎಂದು ಅನಮ್ತಾ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದಳು.
ಸೌಜನ್ಯ: ndtv.com