ಒಡಿಶಾದ ನೀಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾವು; ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹ
ಭುವನೇಶ್ವರ: ನೀಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೋರ್ವ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮೃತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಮೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕುಟುಂಬ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಗಂಜಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಅಭಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೋಶನ್ ಪಾತ್ರಾ (24) ಮೃತ ಯುವಕ. ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಜತೆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೋಟಾದ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವಿದ್ದ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಆತನ ಜತೆ ತಂದೆ ರಾಧಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಪಾತ್ರಾ ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. "ತಾಯಿಯ ಜತೆ ವಿಡಿಯೊ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ. ಆತ ಸಹಜವಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಮರುದಿನವೇ ಆತನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ನಮಗೆ ತಲುಪಿದೆ" ಎಂದು ತಂದೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ರೋಷನ್ ಮುಖ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಇತ್ತು ಹಾಗೂ ಆತನ ಮೂಗು ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸತ್ಯ ಹೊರಬರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ರಾಧಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರು ಸಂಬಂಧಿ ಸೀತಾರಾಂ ಜತೆ ಭಾನುವಾರ ಕೋಟಾ ತಲುಪಿದ್ದು, ಜವಾಹರ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆ ರೋಶನ್ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. "ರೋಷನ್ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಆತನ ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಆತ ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಸೀತಾರಾಂ ರೋಧಿಸಿದರು.
ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ರೋಶನ್ ಸಾವಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಜವಾಹರನಗರ ಠಾಣೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.