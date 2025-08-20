ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಅವಕಾಶ: ಬಿ.ಸುದರ್ಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ
PC: x.com/Politicx
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಕಳೆದ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತವಾದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಆಶಯಗಳಾದ ಸಮಾನತೆ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಸುದರ್ಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿ.ಪಿ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿರುವ 79 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ 1971ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಿಂದಲೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗೆಗಿನ ಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವಾಯಿತು" ಎಂದರು.
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, "ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ದೇಶದ ಶೇಕಡ 60 ರಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ವಕೀಲನಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕನಾಗಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲನಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
"ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಬಹುಮತ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹ. ಆದರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವೂ ತನ್ನ ಸಂಸದರಿಗೆ ವಿಪ್ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉತ್ತಮವೋ ಅವರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಂಸದರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.