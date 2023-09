ನೀಮುಚ್: ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಾವಿಗೆ ತಳ್ಳಿ, ಆ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರಿಗೆ ರವಾನಿಸಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ನೀಮುಚ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು newindianexpress.com ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.



ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿಯು ಆಕೆಯನ್ನು ಬಾವಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಆ ಮಹಿಳೆಯು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ನೇತಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಂದು ನೀಮುಚ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 12 ಕಿಮೀ ದೂರವಿರುವ ಜವಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೀರನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಾಪ್ ಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಉಷಾ ಕೀರ್ ಎಂಬವರು ರಾಕೇಶ್ ಕೀರ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆತ ಮತ್ತು ಆತನ ಪೋಷಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಸ್ಲಾಂ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆತ ಆಕೆಯನ್ನು ಥಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದೂ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಂದು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್, ಉಷಾಳನ್ನು ಬಾವಿಗೆ ನೂಕಿದ್ದ.

ಆಕೆಯನ್ನು ಬಾವಿಗೆ ನೂಕಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು, ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಅತ್ತೆ-ಮಾವನಿಗೆ ರಾಕೇಶ್ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಕೆ ಹಗ್ಗವೊಂದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಆಕೆಯನ್ನು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಆತ ಹೊರಗೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ರಘುವಂಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ಮಹಿಳೆಯು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ರಾಕೇಶ್ ಕೀರ್ ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಸ್ಲಾಂ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

A pregnant woman was made to hold onto the rope in the well full of water for dowry.



