ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗಿಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ : ವರದಿ
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜೆಎಂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ (JM Financial Institutional Securities) ತಿಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ economictimes ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಪಾಲು 2014ರಲ್ಲಿನ 38.1% ದಿಂದ 2024ರಲ್ಲಿ 53.4% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆಗಳು 61.9% ದಿಂದ 46.6% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ 2014ರಲ್ಲಿ 3.05 ಕೋಟಿಯಿಂದ 2024ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6.97 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸದೇ, ನೇರವಾಗಿ TDS (Tax Deducted at Source) ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವವರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ತೆರಿಗೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 5.38 ಕೋಟಿಯಿಂದ 9.92 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
2014ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಿದ್ದ ಟಿಡಿಎಸ್ ಸಂಗ್ರಹ 2024ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳು 2.9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಿಂದ 12.8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆಯದ್ದಾಗಿದೆ.
ಜೆಎಂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ವೇತನದ ವಿವರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವುದೆ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ. 2014ರಲ್ಲಿ 9.8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಿದ್ದ ವರದಿ ಆದ ವೇತನ, 2023ರಲ್ಲಿ 35.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 15% ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ 2014ರ 2.4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಿಂದ 2023ರಲ್ಲಿ 8.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ನೆಲದ ಸತ್ಯ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ. ಕೆಲವರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದವರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕ ವೇತನ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿಲ್ಲ.
PLFS (Periodic Labour Force Survey) ವರದಿಯನ್ನು ದಿ ಹಿಂದೂ ನಡೆಸಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಬಳದ ನೌಕರರು, ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆದಾಯ 2024ರ ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 2019ರ ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕಿಂತ 1.7% ಕಡಿಮೆವಾಗಿದೆ.
2019ರಲ್ಲಿ 1.24 ಕೋಟಿಯಿದ್ದ ಸಕ್ರಿಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 2024ರಲ್ಲಿ 1.47 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನೋಂದಾಯಿಸದ ಅನೇಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಜೆಎಂಎಫ್ಐಎಸ್ ವರದಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.