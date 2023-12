ಜೈಪುರ್: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖ ರಜಪೂತ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಪೂತ ಕರ್ನಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸುಖದೇವ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಗೋಗಮೆಡಿ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಅವರ ಜೈಪುರದ ನಿವಾಸದ ಹೊರಗೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.



ಸುಖದೇವ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊರಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ಕೂಟರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅವರತ್ತ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಖದೇವ್‌ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಸಹವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗುಂಡೇಟು ತಗಲಿತ್ತು. ಮೂವರನ್ನೂ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ ಸುಖದೇವ್‌ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸಿನೆಮಾ ಪದ್ಮಾವತ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ರಜಪೂತ ಕರ್ನಿ ಸೇನಾ ಹಾಗೂ ಸುಖದೇವ್‌ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸೇನಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿವೆ. ಲೋಕೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಕಲ್ವಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಮೂಲ ಕರ್ನಿ ಸೇನಾದಿಂದ ಅವರು 2015ರಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಘಟನೆ ರಚಿಸಿದ್ದರು.

ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಸುಖದೇವ್‌ ಅವರ ತಲೆ ಮತ್ತು ಎದೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿದ್ದರು. ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಕೂಡ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದೆ.

VIDEO | CCTV footage shows two men firing multiple shots at Rashtriya Rajput Karni Sena president Sukhdev Singh Gogamedi and another man standing at the door.



Gogamedi died, while one of his security personnel and another person were injured in the firing.



(Disclaimer: PTI… pic.twitter.com/2W4TQely7C