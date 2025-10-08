ಸಿಜೆಐಯತ್ತ ಶೂ ಎಸೆತ ಪ್ರಕರಣ: ಬಿ.ಆರ್ ಗವಾಯಿ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?
ಕಮಲತಾಯಿ ಗವಾಯಿ PC: screengrab/x.com/ANI
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಭೂಷಣ್ ಆರ್.ಗವಾಯಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಕಮಲತಾಯಿ ಗವಾಯಿ (84) ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶೂ ಎಸೆತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, "ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಹಲ್ಲೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶೂ ಎಸೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಸಿಜೆಐಯವರ ತಾಯಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಗವಾಯಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ವೇಳೆ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಡಯಾಸ್ ನತ್ತ ಶೂ ಎಸೆದಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆರೋಪಿ ವಕೀಲನನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು.
ಆರೋಪಿ ವಕೀಲನನ್ನು ರಾಕೇಶ್ ಕಿಶೋರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ವೇಳೆ, "ಸನಾತನ್ ಕಾ ಅಪಮಾನ್ ನಹಿ ಸಹೇಂಗೆ" ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದ. ಖಜುರಾಹೊ ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ಪುನಃಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.
ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಮಲಾತಾಯಿ "ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂಥವು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಮ್ಮತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಘನತೆಯನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.