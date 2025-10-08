ಬಿಹಾರ ಮತಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತುಹಾಕಿದ 3.7 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೂಚನೆ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ | PC : PTI
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವೇಳೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಪಾದಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತುಹಾಕಿದ 3.7 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಹೆಸರು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
"ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಕಿತ್ತುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಮಂದಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿದ ಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಬಿಹಾರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 7.4 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಳಿಕ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 65 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಕಿತ್ತುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ 3.7 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಕಿತ್ತುಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, 21.5 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ. ಕಿತ್ತುಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ 3.7 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಶಾಂತ್ಭೂಷಣ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿ ಎಂದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್ ದ್ವಿವೇದಿ ವಾದವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮತ್ತು ಜೋಗ್ಮಲ್ಯ ಬಗ್ಚಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠ, "ಎನ್ಜಿಓ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು