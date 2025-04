ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: 2008ರ ಮುಂಬೈ ದಾಳಿಯ ಆರೋಪಿ ತಹವ್ವುರ್ ರಾಣಾನನ್ನು ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ರಾಣಾ ಇದ್ದ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನವು ದಿಲ್ಲಿಯ ಪಾಲಂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದಿದೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ರಾಣಾನನ್ನು ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಡೊಪಾರು ಮಾಡುವ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತುರ್ತು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ತಹವ್ವುರ್ ರಾಣಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆತನನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

VIDEO | Police personnel and vehicles stationed outside Palam Air Force Station, Delhi.Tahawwur Rana, a key accused in the 2008 attacks, is being brought to India on a special flight after his last-ditch attempt to evade extradition failed as the US Supreme Court justices… pic.twitter.com/V1wnPpJm1p