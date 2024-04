ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ : ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ಐಟಿ ಸೆಲ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶವನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರ ಮೂಲದ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನ್ಯೂಸ್ ಏಷ್ಯಾ ಮಾಡಿರುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ.

ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಐಟಿ ಸೆಲ್‌ನ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, “ಬಿಜೆಪಿ ಐಟಿ ಸೆಲ್ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏಜನ್ಸಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 45 ರಿಂದ 50 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ನೀಡುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಏಷ್ಯಾ ತಂಡವು ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಿಂಬಹೇರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಹವ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ ಎಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಹೇಳಿದೆ.

ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಹರಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಹವ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತವೆ . ಪ್ರತೀ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಈ ಕೆಲಸ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಂಚುವ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಾಟಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಘೋಷಣೆಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವ – ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಾರ ಸರಕು. ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹಂಚಲು ಎಡಿಟರ್‌ಗಳು, ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರಹಗಾರರು, ನಟರನ್ನು ಈ ಚುನಾವಣಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದು ನಟನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹವ್ಯಾಸಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ರೀತಿಯ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಹಿಂದಿನ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಕ್ಕೆಂದೇ ಕಟ್ಟಿರುವ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಐಟಿ ಸೆಲ್‌ ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಅವಮಾನಿಸುವುದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳೇ ಈ ತಂಡದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೇ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ತಂಡ ಮಾಡುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಪಕ್ಷಗಳೇ ಈ ತಂಡದ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವೇ ಇವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಯೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಸೈಬರ್ ವಾರಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 2019ರಲ್ಲಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದ ಸುಮಾರು 700 ಪೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

A must watch documentary by Singapore based @ChannelNewsAsia on Indian Fake News Industry. The person (Internet Trolls / Cyber Cipahis) in the video claims, The BJP IT Cell employs freelancers with a monthly salary ranging from 40,000 to 50,000 rupees to spread Pro Govt… pic.twitter.com/EmXCVi4qiG