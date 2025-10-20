ಮುಂಬೈ | ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಗೋವರ್ಧನ ಅಸ್ರಾನಿ ನಿಧನ
ನಟ ಅಸ್ರಾನಿ | PC : X \ @supriya_sule
ಮುಂಬೈ,ಅ.20: ತನ್ನ ಅಪ್ರತಿಮ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗೋವರ್ಧನ ಅಸ್ರಾನಿ(84) ಅವರು ಸೋಮವಾರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಅಸ್ರಾನಿ ತನ್ನ ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 350ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
1970ರ ದಶಕದ ‘ಮೇರೆ ಅಪ್ನೆ’ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅಸ್ರಾನಿ ವಯೋ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾವಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮುನ್ನ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇಲ್ಲಿಯ ಸಾಂತಾಕ್ರೂಝ್ ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರವು ನೆರವೇರಿತು.
ಈ ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ 1975ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿತ್ರ ‘ಶೋಲೆ’ಯಲ್ಲಿನ ವಿಲಕ್ಷಣ ಜೈಲರ್ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಸ್ರಾನಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಾದರೂ ಅವರ ಅಭಿನಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ‘ಹಮ್ ಅಂಗ್ರೇಜೋಂ ಕೆ ಜಮಾನೆ ಕೆ ಜೈಲರ್ ಹೈ’ ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು ಜನರನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು.