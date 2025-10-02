ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ಭೂತ ಬಿಡಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ಕೊಲೆ; 43 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ಪತಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಲಕ್ನೋ: ಭೂತ ಬಿಡಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಸಾಯಿಸಿದ 1982ರ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಜೈಲುಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ದೋಷಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 1984ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ತೀರ್ಪನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, "ಇದು ಅಂಧಾನುಕರಣೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಸುಮಾರು 43 ವರ್ಷಗಳ ಸುಧೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಸಮರದ ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ರಾಜೀವ್ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಹರ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ 71 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅವಧೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಹ ಆರೋಪಿ ಮಾತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಇದರ ಜತೆಗೆ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ದಂಡಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 201ರ ಅನ್ವಯ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮನ ಪತ್ನಿಯ ಜತೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಬಳಿಕ ಅವೇಧಶ್, ಪತ್ನಿ ಕುಸುಮಾ ದೇವಿ (23) ಅವರನ್ನು 1982ರ ಆಗಸ್ಟ್ 6ರಂದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ಅಭಿಯೋಜಕರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ 28 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಕುಸುಮಾ ಅವರನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ ಗಂಟಲು ಒತ್ತಿ ಭೂತ ಬಿಡಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯೇ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು.
"ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ವಾಸ್ತವಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಇದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಘಾತಕಾರಿ; ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿಸಬೇಕು. ಇಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.