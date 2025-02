ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ : 'ಇಂಡಿಯಾ ಗಾಟ್ ಲ್ಯಾಟೆಂಟ್'('India's Got Latent) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಖ್ಯಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್, ಪಾಡ್ ಕಾಸ್ಟರ್, ʼಬಿಯರ್ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ʼ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಣವೀರ್ ಅಲ್ಲಾಬಾಡಿಯಾ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಅವರ ಇಂಡಿಯಾ ಗಾಟ್ ಲೇಟೆಂಟ್( India’s Got Latent) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಾಗಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ರಣವೀರ್ ಅಲ್ಲಾಬಾಡಿಯಾ, ಅಪೂರ್ವ ಮಖಿಜಾ, ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಮತ್ತು 'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲ್ಯಾಟೆಂಟ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲ್ಯಾಟೆಂಟ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅನೇಕರು ರಣವೀರ್ ಅಲ್ಲಾಬಾಡಿಯಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಅಸಭ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲ್ಯಾಟೆಂಟ್' ಶೋನಲ್ಲಿ ನಿಂದನೀಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ ರಣವೀರ್ ಅಲ್ಲಾಬಾಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ ಗಾಟ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬಾರದಿತ್ತು. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನುಚಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ತಮಾಷೆಯೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

I shouldn’t have said what I said on India’s got latent. I’m sorry. pic.twitter.com/BaLEx5J0kd