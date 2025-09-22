ತಾಸೆಯ ಸದ್ದಿಗೆ ರಫೀಕ್ರ ‘ಕಲಶ’ದ ಮೆರುಗು
ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿ ಗಳ ಕುಣಿತ ಹೈಲೈಟ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯೋವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ಹುಲಿಕುಣಿತವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿಗಳನ್ನು ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾಸೆಯ ಸದ್ದೇ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಸೌಹಾರ್ದದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡುವ ಹುಲಿವೇಷ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ಎಡಪದವಿನ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ರ ತಾಸೆಯ ಕಲಶಕ್ಕೂ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ!
ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಸೆಯ ಕಳಸ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಹೊರ ವಲಯದ ಎಡಪದವಿನ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೌಹಾರ್ದದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಹುಲಿ ಕುಣಿತಗಳಲ್ಲಿ ತಾಸೆಯ ಸದ್ದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ತಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಸ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದರೆ ತಾಸೆಯ ಶಬ್ದವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ತಾಸೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಲಶವೇ ಸದ್ದು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧನ. ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಾಸೆಯ ಒಳಗಿನ ಕಲಶ ಸದ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದವರೆಗೂ ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ತಾಸೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಾಸೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಲಶಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಿ, ಚೌತಿ, ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೈವಾರಾಧನೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ತಾಸೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೈಯಲ್ಲೇ ತಾಸೆಯ ಕಲಶ ತಯಾರಿ
‘‘ತಾಸೆಯ ಕಲಶಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಲಶ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11ರವರೆಗೆ ಕೈಯಿಂದ ತಾಮ್ರದ ತಗಡನ್ನು ಬಡಿದು ಹದಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 350ರಷ್ಟು ಕಲಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ’’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಫೀಕ್.
‘ನನ್ನ ತಾಸೆಯ ಕಲಸದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹುಲಿ ಕುಣಿತ ತಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡಾ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡು ತ್ತೇನೆ. ನನ್ನಿಂದ ಈ ಕಲಶ ಪಡೆಯುವ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡಗಳವರು ಬಳಿಕ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯ ಹೊರಾವರಣ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಫೈಬರ್ ಶೀಟ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಾಸೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಲಶ ಪಡೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನೂ ತಂಡಗಳವರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡಾ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಹರಸುತ್ತೇನೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಫೀಕ್.
ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ
‘‘ಕಲಶ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎರಡೂವರೆ ಕೆಜಿ ತಾಮ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಗುದ್ದಿ ಗುದ್ದಿ ಕಲಶ ರಚನೆಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಅದು 1.9 ಕೆಜಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಈ ಕಾಯಕವನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಯಕ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ’’ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುವ ರಫೀಕ್, ತನ್ನ ಕಲಶಕ್ಕೆ ತಾಸೆಯವರು ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ಈ ತಾಸೆಯ ಕಳಸಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದೀಗ ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡದಿಂದಲೂ ಕಲಶಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮೊದಲು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರಫೀಕ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಶೇಕ್ ಅಮೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಹಾಗೂ ಕುಲ್ಸ್ಸುಂಬಿ ಅವರ ಪುತ್ರರಾಗಿರುವ ರಫೀಕ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಈ ಕಲಶ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತವರು. 57ರ ಹರೆಯದ ರಫೀಕ್ ಕಳೆದ 38 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದ.ಕ., ಉಡುಪಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಇವರು ತಯಾರಿಸುವ ಕಲಶಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನೇ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಫೀಕ್.