ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೃತ್ತಿ ತೊರೆದು ಕುಲಕಸುಬಿಗೆ ಮರಳಿದ ಯುವಕ!
ಕಾರ್ಕಳ: ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತರು ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ನಗರದ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಯೂರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತದ್ವಿರುದ್ಧ. ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಕುಲಕಸುಬಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬದವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಕಾರ್ಕಳ ಸಾಣೂರಿನ ಶಂಕರ್ ಕುಲಾಲ್(35) ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಸಾಧನೆಯ ಕಥೆ. ಇವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೃತ್ತಿ ತೊರೆದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ಕಸುಬು ಕುಂಬಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಜನತೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಣೂರಿನ ಗುರುಬೆಟ್ಟು ರಾಜು ಮೂಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುಶೀಲಾ ಮೂಲ್ಯ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರನಾಗಿರುವ ಶಂಕರ್ ಕುಲಾಲ್, ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ ತನ್ನೂರಿನ ಸೆಳೆತ ಮರಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರೆದು ವಾಪಸ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಕುಲಕಸುಬು ಕುಂಬಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯಮಾನ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ವೃತ್ತಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ: ತನ್ನೂರಿಗೆ ಮರಳಿ ಕುಲಕಸುಬಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಂಕರ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸುವ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಾಣೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಘಟಕ ‘ಪಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ’ಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಣ್ಣು, ಆವೆಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಒಲೆ, ತುಳಸಿಕಟ್ಟೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಲೋಟಗಳನ್ನೂ ತಯಾರಿಸಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೊದಲ ಶೋ ರೂಂನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇವರು ಪಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರೂಪಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ ಕಾಸರಗೋಡುವರೆಗೂ ವಿವಿಧ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‘ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ವಾರಾಂತ್ಯ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಕುಲಕಸುಬಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕುಂಬಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟತೆ, ಸುಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪನ್ನ, ಮಣ್ಣು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನವೀನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಅದರಂತೆ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಡ ಆದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಿಂತ ಕುಲ ಕಸುಬಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಂಕರ್ ಕುಲಾಲ್.
ಕುಂಬಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿಯ ಸವಾಲುಗಳು!
ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ ಕಸುಬುಗಳು ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಪೈಪೋಟಿಯಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸವಾಲು ಕುಂಬಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕುಂಬಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆವೆಮಣ್ಣು ಕೊರತೆ ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತೊಡಕಾಗಿದೆ. ಶಂಕರ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೈಕಂಬ ಮತ್ತು ಕಾಪು ಬೆಳಪುವಿನಿಂದ ಆವೆಮಣ್ಣನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ದರ ಕೂಡ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸರಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನ್ವಯ ಮಣ್ಣು ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರೆಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕರ್ ಕುಲಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮದಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತ!
ಮೊದಲು ಬೇರೆಯವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಂಕರ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ 8 ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಲೈನ್ಸೇಲ್ ಭಾಗವಾಗಿ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಅರೆ ಉದ್ಯೋಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಕುಲವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀ ವನ ಗೊಳಿಸಿರುವ ಶಂಕರ್ ಕುಲಾಲ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತೆಯ ಹೊಸ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದಾರೆ.