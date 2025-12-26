ನಕ್ಸಲ್ ಶರಣಾಗತಿ ಬಳಿಕ ಆದಿವಾಸಿ ಮಲೆಕುಡಿಯರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ | PC : freepik
ನಾವು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಲೆಕುಡಿಯರಿರುವ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಕುತ್ಲೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಹತ್ತಾರು ಎಎನ್ಎಫ್ ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಸುತ್ತುವರಿದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ವಿಠಲ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಪ್ರಕರಣದ ಬಳಿಕ ಕುತ್ಲೂರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ನಕ್ಸಲ್ ಚಳವಳಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಕುತ್ಲೂರು ಮಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಪಗಾವಲಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇದು ಕುತ್ಲೂರಿನ ಆದಿವಾಸಿ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಕುತ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಲುವಿನವರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಕಾರದ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು ಈಗೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ? ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಸದ್ಯ ಕುದುರೇಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಕ್ಸಲ್ ಚಳವಳಿ ರಹಿತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಉಡುಪಿಯ ಹಲವು ಮಲೆಕುಡಿಯರ ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಈಗಲೂ ಪೊಲೀಸರು ಯಾಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ನಕ್ಸಲರ ಚಳವಳಿ ನೆಪ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುವುದು ಕಾಡಿನೊಳಗಿರುವ ಮಲೆಕುಡಿಯರ ಮನೆಗಳು. ಮಲೆಕುಡಿಯರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವ ಸರಕಾರದ ಯೋಜನೆಗೆ ನಕ್ಸಲ್ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೆಪವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ನಕ್ಸಲರ ಶರಣಾಗತಿ ನಂತರವೂ ಹಲವು ಕಾಡಿನೊಳಗಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುತ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಕುತ್ಲೂರಿನ ಜನ ಆದಿವಾಸಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಮೂಲಕ ಒಂದಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವು ಮಲೆಕುಡಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಕುತ್ಲೂರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರಲು ಬಿಡಲೂ ಕೂಡದು ! ಕುತ್ಲೂರು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಲೆಕುಡಿಯರು ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಕಾಡಿನೊಳಗಿನ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ ಸರಕಾರಗಳು ಅದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು. ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸಮುದಾಯ ಎರಡ್ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚದುರಿದೆ. ಕುತ್ಲೂರಿನ ಮಲೆಕುಡಿಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆರಾಧನಾ ಪದ್ದತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇ ಬೇರೆ, ಹೆಬ್ರಿಯ ಮಲೆಕುಡಿಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮಲೆಕುಡಿಯರ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲೆಕುಡಿಯರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಚದುರಿರುವ ಮಲೆಕುಡಿಯರನ್ನು ಒಂದೇ ಸಂಘಟನೆಯಡಿ ಸೇರಿಸುವ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಲೆಕುಡಿಯರಲ್ಲದ ಹಲವು ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆದಿವಾಸಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವಿಕೆ, ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ತಡೆ ಒಡ್ಡುವಿಕೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಮಲೆಕುಡಿಯರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯವೂ ಇಂತದ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಜಲ್-ಜಂಗಲ್-ಜಮೀನ್ ಘೋಷವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆದಿವಾಸಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
‘ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಆದಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಒಕ್ಕಲೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹುಲಿ ಆನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಕಾಡನ್ನು ಉಳಿಸಿರುವುದು ಕಾರಣವೇ ಹೊರತು ಸರಕಾರವಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮೂಲನಿವಾಸಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಈವರೆಗೆ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ, ಹುಲಿದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿಲ್ಲ. ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ಒಳಗೆ ಬದುಕುವ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಮೇಲಾಗಲೀ, ಅವರ ಕೃಷಿ ಮೇಲಾಗಲಿ, ದನಕರುಗಳ ಮೇಲಾಗಲಿ ಹುಲಿ ಚಿರತೆ, ಆನೆಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಕಾಡಿನ ಸರಪಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾತ ಮುತ್ತಾತರ ಕಾಲದಿಂದ, ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕಾಡುತ್ಪತ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನುಗಳು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಸರಕಾರಕ್ಕಲ್ಲ. ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿಯಿದ್ದರೆ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವ ಎನ್ಜಿಒ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಕಾಳಿಂಗ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ರೆಸಾರ್ಟ್, ಗಣಿ ಉದ್ಯಮ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಕಾಳಜಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಎನ್ಜಿಒ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಕಾಳಿಂಗ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ರೆಸಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇವತ್ತು ಶೋಷಿತರ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಶೋಷಿತರ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಜಾರಿಗಾಗಿ, ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಆದಿವಾಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಮಲೆಕುಡಿಯರ ಭೂಮಿ ಉಳಿಯಬೇಕು, ಉದ್ಯೋಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಕಿರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಉಳಿಯಬೇಕು, ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಬಾರದು, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಿಲುವು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬಹುದು. ಸಮುದಾಯದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಘನತೆಯ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡ ಶೋಷಿತರ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ದಲಿತ-ಆದಿವಾಸಿ-ಹಿಂದುಳಿದ ಮುಂತಾದ ಶೋಷಿತರ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಘನತೆಯ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು, ಅವರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದುಬಿಡಬೇಕು.
ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿಠಲ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕುತ್ಲೂರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ? ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಹಲವು ಯುವಕರನ್ನು ನಕ್ಸಲ್ ವಿಚಾರಣೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟೋ ಯುವಕರನ್ನು ಎಫ್ಐಆರ್ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೂ, ನೋಟಿಸೂ ಕೊಡದೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟೋ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಯುವಕರನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿ ಅವರ ಕಾಲು ಗಂಟನ್ನು ಮುರಿದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತಹ ಹಲವು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನನ್ನೆದುರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯ, ಪೊಲೀಸರ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಕುತ್ಲೂರು ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಹಿಂಸೆಗೆ ಹೆದರಿ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಹೋದರೆ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಮಾತ್ರ ಹಾಳಾಗುವುದಲ್ಲ. ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ, ತೋಟ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ಮಲೆಕುಡಿಯರು ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರ ಹೋದರೆ ಯಾರದ್ದೋ ಗದ್ದೆ, ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಕಾರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಲೆಕುಡಿಯರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ? ಮಲೆಕುಡಿಯರು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗೆ ‘ಸುದೆ ಪೂಜೆ’ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಸುದೆ ಪೂಜೆ (ನದಿಪೂಜೆ) ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ? ನದಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ? ಮಲೆಕುಡಿಯರು ಪುರ್ಸ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿದೆ. ಕುತ್ಲೂರಿನ ಪುರ್ಸಪೂಜೆ ಅಳಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿನ ಪುರ್ಸಪೂಜೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇ ವಿನಹ ಕುತ್ಲೂರಿನ ಮಲೆಕುಡಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರೆ ಪುರ್ಸಪೂಜೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತೀರಿ ? ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬದುಕಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ? ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ, ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಂದೂರಿನಿಂದ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಮನೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕಿನ ನಾಶ ಎಂದರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ.
ಇವತ್ತು ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜಾತಿಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಮಲೈಕುಡಿಯ, ಕುಡಿಯ ಎಂದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇನು ಅಕ್ಷರ ತಪ್ಪುಗಳೋ, ಕಣ್ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಆದ ತಪ್ಪುಗಳೋ ಅಲ್ಲ. ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಸರಕಾರಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕುತಂತ್ರಗಳಿವು. ಆದಿವಾಸಿ-ದಲಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಕುತಂತ್ರಗಳು ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಕೆಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಾಡಿನೊಳಗಿನ ಮಲೆಕುಡಿಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು. ಮಲೆಕುಡಿಯರಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್, ಕೊಡೆ, ಪಾತ್ರೆಗಳ ವಿತರಣೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಮಲೆಕುಡಿಯರ ಜೊತೆ ಸಖ್ಯ ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನು ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್, ರಸ್ತೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮಲೆಕುಡಿಯರ ಹಕ್ಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಿರುವುದನ್ನು ಬಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ? ಮಲೆಕುಡಿಯರ ಮೇಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ/ಸರಕಾರಗಳು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹಿಂಸಿಸಿದಾಗ ಇಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಲ, ಜಲ, ವಿದ್ಯುತ್, ರಸ್ತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಅದನ್ನು ಯಾವುದೋ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಪಡೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಮಲೆಕುಡಿಯರು ಸರಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ಮಲೆಕುಡಿಯರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಾರದು. ಮಲೆಕುಡಿಯರು ಯಾರಿಗಿಂತಲೂ ಕೀಳಲ್ಲ, ಮೇಲೂ ಅಲ್ಲ. ಮೇಲರಿಮೆಯೂ ಬೇಡ, ಕೀಳರಿಮೆಯೂ ಬೇಡ. ಮಲೆಕುಡಿಯರು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಸಮಾನರು. ಆ ರೀತಿ ಸಮಾನತೆಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ಘನತೆಯ ಬದುಕು ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಗಂಡಾಂತರದಿಂದ ಮಲೆಕುಡಿಯರು ಪಾರಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಲೆಕುಡಿಯರನ್ನು ಕೋಮುವಾದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ಚಳವಳಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ನ ವನವಾಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲೆಕುಡಿಯರಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ನಿಂದ ಈಗ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಲ್ಲುವವರು ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಲು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಜನ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಅಜೆಂಡಾದ ಒಳಗೆ ಮಲೆಕುಡಿಯರು ಸಿಲುಕಬಾರದು ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಜನಾಂಗೀಯ ದ್ವೇಷ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಮಲೆಕುಡಿಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲ. ಮಲೆಕುಡಿಯರ ಪುರ್ಸಪೂಜೆ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಬಹುತ್ವದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಪುರ್ಸಪೂಜೆಯ ಪಾಡ್ದನ ಏನನ್ನು ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ ? ಕದ್ರಿಯ ಶಿವನನ್ನು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಲೆಕುಡಿಯರು ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರಂತೆ. ಅರೆ, ಇದೇನಿದು ಮಲೆಕುಡಿಯರು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಆರಾದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಚಕಿತಗೊಂಡ ಶಿವ, ಮಲೆಕುಡಿಯರನ್ನು ನೋಡಲು ಪಾರ್ವತಿ ಜೊತೆ ಹೊರಟನಂತೆ. ಕೊರಗ- ಕೊರಪಳ್ತಿ ವೇಷದಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರಟ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಮಲೆಕುಡಿಯರ ಕಾಡಿನ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಬುಟ್ಟಿ ನೇಯುವ ಬ್ಯಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬುದು ಪಾಡ್ದನದ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಡ್ದನದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕತೆಯ ಕಾಲ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಇದರ ಆಶಯ ಏನು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲೆಕುಡಿಯರಲ್ಲಿ ಆರಾಧನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ದಿನದಿಂದಲೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಿ, ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕರಾವಳಿಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಮಲೆಕುಡಿಯರಿಗೆ ಪಾಠವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಭೂಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, ಉಳುವವನೇ ಹೊಲದೊಡೆಯ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಭೂಮಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃಧ್ದಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಕೋಮುವಾದದ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡುವ ಕಾಲಾಳುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಹಿಂದೆ ಭೂ ಮಾಲಕ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳ ಕಾಲಾಳು ಆಗಿದ್ದವರು ಈಗ ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾಲಾಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸವಾಲು ಈಗ ಮಲೆಕುಡಿಯರ ಮುಂದಿದೆ. ಈಗ ಮಲೆಕುಡಿಯರ ಸುಧೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಭೂಮಿ ಕೈಗೆ ಬರುವ ಸಮಯ. ನಕ್ಸಲ್ ಚಳವಳಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಲೆಕುಡಿಯರನ್ನು ನಕ್ಸಲ್ ಬೆಂಬಲಿಗರೆಂದು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಮಲೆಕುಡಿಯರು ನಕ್ಸಲರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ನಕ್ಸಲ್ ಬೆಂಬಲದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲು ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನ ಕಸಿಯಲು ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಲೆಕುಡಿಯರನ್ನು ಈಗ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬೀದಿಗಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುವಂತೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷವರ್ತುಲದೊಳಗೆ ಮಲೆಕುಡಿಯರು ಹೋಗಕೂಡದು.
ಈಗ ನಕ್ಸಲ್ ಚಳವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಲೆಕುಡಿಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಲು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನಂತೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮಲೆಕುಡಿಯರು ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅನ್ನ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಘನತೆಯ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ನಾವೇ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಇಂದಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಲೆಕುಡಿಯರು ಕೆಲವು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ‘ನಾನು ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಜಲ್, ಜಮೀನ್, ಜಂಗಲ್ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿನ ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮುಂತಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಧಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೇ ವಿನಹ ಯಾರದ್ದೇ ಬಿಕ್ಷೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ. ನಮ್ಮ ಮಲೆಕುಡಿಯರು ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಧ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೋಮುರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಲೆಕುಡಿಯರು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಆ ನಿರ್ಣಯವೇ ಮಲೆಕುಡಿಯರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
(ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುತ್ಲೂರು ಮಲೆ ಕುರಿಯಾಡಿಯಲ್ಲಿ 2025 ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ನಡೆದ ಮೊದಲ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಲೇಖಕರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದ ಬರಹ ರೂಪ)