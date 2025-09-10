ಜಾತಿ ದತ್ತಾಂಶ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರತೀಕ
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು-ಒಬಿಸಿ ಎಂಬುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ’ ಜನಸಮುದಾಯಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಪದ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಎಸ್ಸಿ) ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಎಸ್ಟಿ)ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಒಬಿಸಿಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಮರ್ಥನೀಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವರು ಅರ್ಹರು.
ಅಸ್ಪಶ್ಯತೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಬಿಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಜಾತಿ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿವೆ. ದೈನಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ-ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒಬಿಸಿಗಳು ತಾರತಮ್ಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಹಿತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಿಸಿಗಳು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ, ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ದಲಿತ ಅಥವಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖ 121 ಸುದ್ದಿಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 5ರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಬಿಸಿಗಳು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಒಬಿಸಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು, ದತ್ತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ತಡವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಒಬಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅವರ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹುಪಾಲು ಒಬಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಸಂಘಟಿತ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ (ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ, ದೈನಂದಿನ ಕೂಲಿ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು) ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಒಬಿಸಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ವೇತನ ದೊರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಸಂಘಟಿತ ವಲಯ (ಸರಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯ) ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ, ಒಬಿಸಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೇರಲು ಅಡ್ಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಿಸಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ 2018 ರಿಂದ 2023ರೊಳಗೆ ಸುಮಾರು ಶೇ.19ರಿಂದ ಶೇ.24ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾದರೂ ಶೇ.27ರ ಮೀಸಲಾತಿ ಗುರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಿಸಿಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಕೇವಲ ಶೇ.23ರಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ (ಅಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಲ್ಲ) ಒಬಿಸಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಒಬಿಸಿ ಸಮಾಜ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದು ಅಕಾಡಮಿಕ್ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ನೀತಿಗಳ ನೈತಿಕತೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ನಿಖರ ದತ್ತಾಂಶವಿಲ್ಲದೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ನೈಜ ಅಸಮಾನತೆಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಬಿಸಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವಿದ್ದು, ಬಡವರು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚದುರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹಿಂದುತ್ವ ಸಮಾಜ, ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳು ಒಂದು ಎಂದು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೇಶ ಕಟ್ಟಲು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೆ ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿವೆ. ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ? ಅಂದರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಅವರು ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ? ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಗರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಆಗ್ರಹಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ‘ದತ್ತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ’ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಒಂದು ‘ಕ್ಷಕಿರಣ’. ದೇಶದ ನಿಖರ ಚಿತ್ರಣ ತೋರಿಸುವ ಸಾಧನ. ಅದು ಸ್ಥಾನಗಳು, ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುದಾನಗಳ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ. ನಿಖರ ದತ್ತಾಂಶವಿಲ್ಲದ ನೀತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂರ್ಖ ಸಾಧನಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಹ ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಒಬಿಸಿಗಳು ಬಹುಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಡವರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಸರಕಾರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇನ್ನೂ ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧ ಗುರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಿಸಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಏರಿದರೂ ಶೇ.27 ಮಂಡಲ್ ಆಯೋಗದ ಗುರಿ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು (1972-1980) ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರ ಹೋರಾಡಿದವರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಒಬಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ (ತುರುವೇಕೆರೆ ಅರಸ್ ಸಮುದಾಯದವರು) ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರು. 1977ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು. ಅರಸು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಶಾಶ್ವತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಒಬಿಸಿಗಳಿಗೆ ಶೇ.32ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ‘ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಚಾಂಪಿಯನ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಸು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ(ಆಗಸ್ಟ್ 20)ವನ್ನು ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳು ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದಿನ’ವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ.
ಇಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅರಸು ಪರಂಪರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಒಬಿಸಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಸಂಘಟಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಬಿಸಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ಒದಗಿಸಿವೆ. ಸಂಚಾರ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ, ಖರ್ಚು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರ ಅರಸು ಅವರು ಬಯಸಿದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರಗಳು ನಡೆಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾದರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ 2.0’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ.
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯ ನಂತರ, ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಒಬಿಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನ್ಯಾಯವು ಶೇ.50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವಕಾಶವು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ತೂಕವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪಾಲು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನೀತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಾರದು. ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪಾರದರ್ಶಕ ನಿಯತಾಂಕವಾಗಿರಬೇಕು.
ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹೇಳುವಂತೆ ‘ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಮಿತಿ’ ಅಂಧ ವಿಧಿಯಲ್ಲ; ಅದು ಜಾಣತನದ ನಿಯಮ. ಸಮಗ್ರ ದತ್ತಾಂಶವು ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇ.50ರ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರುವುದೂ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೀಸಲಾತಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು-ಅಂಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಇತಿಹಾಸವೂ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಡಲ್ ಯುಗದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅರಸು ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತವರೆಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇಂದಿನ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಬೇಡಿಕೆ ‘ರಾಜಕೀಯ ಅವಕಾಶವಾದ’ ಅಲ್ಲ-ಅದು ದತ್ತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವರು ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಜಾತಿ ವಿಭಜಕ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಖರ ದತ್ತಾಂಶವಿಲ್ಲದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನೀತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಭಜಕವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನದ ಸುರಕ್ಷಾ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಸಮಾನ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಧನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೇ ಉಪವರ್ಗಗಳು ಲಾಭ ಪಡೆದು ಉಳಿದವರು ಹೊರತುಪಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ತನ್ನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಭರವಸೆ-‘ಅವಕಾಶದ ಸಮಾನತೆ’ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ದಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ, ಕಾನೂನು-ಆಡಳಿತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕೃತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ತಲುಪುವ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆ ಅಗತ್ಯ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರವಲ್ಲ-ಅದು ಭಾರತದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ‘ದತ್ತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ನ್ಯಾಯ’ ತರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನೈತಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ.