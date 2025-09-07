6 ಬಿಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಸಿಗಲಿರುವ ತಾಮ್ರಚಂದ್ರ!
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 7ರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಏಶ್ಯದವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 6 ಬಿಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯವಾದ ತಾಮ್ರಚಂದ್ರ ಕಾಣಲಿದೆ. ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಬರಿಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪಾಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಮುಸುಕಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸುಮಾರು 82 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ವೇಳೆ ಆನಂದಿಸಬಹುದಾದ ವಿದ್ಯಮಾನ ಇದು. ಅದರ ಮುಂಚೆ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಪಾರ್ಶ್ವ ಗ್ರಹಣದಿಂದಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವಂತಹ ಖಂಡ ಚಂದ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿಯ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಬಾಲಚಂದ್ರ, ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹಿಂಜರಿಯದೆ ನೋಡುತ್ತೇವೋ ಹಾಗೆಯೇ.
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಯಾಕೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಸಿಗುವುದು?
ಚಂದ್ರವು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳನ್ನು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಹೊಕ್ಕಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಅನ್ನುತ್ತೇವೆ-ಇದೇ ತಾಮ್ರಚಂದ್ರ ಕಾಣಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ?
ಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸೂರ್ಯದ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿಯೇ ಬೆಳಗುವುದು. ಆ ಬೆಳಗುವ ಮಗ್ಗುಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗುವಾಗ ನಾವು ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೇ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಭೂಮಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರದ ನಡುವಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಜರುಗಬೇಕಾದರೆ, ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳನ್ನು ಹೊಕ್ಕಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಒಂದೇ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರದ ನಡುವಲ್ಲಿದ್ದರೆಯೇ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಜರುಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ತಾಮ್ರಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಬಾಲಚಂದ್ರ, ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಂದ್ರದ ಹಂತಗಳು ತಾಮ್ರ ಬಣ್ಣ ತಾಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ತಾಮ್ರ ಬಣ್ಣ ತಾಳಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಯಾಕೆ ಪ್ರತೀ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ?
ಚಂದ್ರವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಕಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯವನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಕಕ್ಷೆಯು ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತೀ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರವು ಭೂಮಿಯ ನೆರಳನ್ನು ಹೊಕ್ಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಪ್ರತೀ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಜರುಗುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೂ ತಾಮ್ರಚಂದ್ರ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿರುತಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ಕಕ್ಷೆಗಳು ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು 5 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಓರೆಯಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರವು ಬಹುತೇಕ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳನ್ನು ಹೊಕ್ಕುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೂರು ಕಾಯಗಳು, ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ನಿಖರವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತಾಮ್ರಚಂದ್ರ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಖಂಡಛಾಯೆ (ಅರೆನೆರಳು) ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಛಾಯೆ (ಛತ್ರಿಹಂತ) ಅಂದರೇನು?
ಯಾವುದೇ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲವು ವಿಸ್ತೃತವಾದುದ್ದಾದರೆ, ಉಂಟಾಗುವ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಛಾಯೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತ ಲಘುವಾದ ನೆರಳು (ಅರೆ ನೆರಳು ಅಥವಾ ಖಂಡ ಛಾಯೆ) ಕಂಡುಬರುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಗಿಸಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಥವಾ ಬೀಗದ ಕೈಯಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಕಾರವಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ನೆರಳನ್ನು ಕಾಗದ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಬೀರಿ ನೋಡಬಹುದು. ಟಾರ್ಚ್ ಒಂದು ಬಿಂದು ಆಗಿರದೆ ವಿಸ್ತೃತ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಲಯಗಳು ಕಂಡು ಬರುವುವು. ಕಡುವಾದ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗದ ಸುತ್ತ ಲಘುವಾದ ನೆರಳು ಗೋಚರಿಸುವುದು. ಟಾರ್ಚ್ ಕಾಗದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಷ್ಟು ಲಘು ನೆರಳು ಅಗಲವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದು.
ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಂದು ಆಗಿರದೆ, ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲವಾದುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಕಡುವಾದ ಪೂರ್ಣ ಛಾಯೆ (umbra) ಹಾಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತ ಖಂಡಛಾಯೆ ಅಥವಾ ಅರೆನೆರಳಿನ ವಲಯ ((penumbra) ಇರುವುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಂದ್ರವು ಬರೇ ಈ ಅರೆನೆರಳಿನ ವಲಯದೊಳಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವುದು. ಅಂತಹ ಖಂಡಗ್ರಹಣ ಜರುಗಿದಾಗ, ಚಂದ್ರದ ಬೆಳಕು ತೀರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಷ್ಟೇ - ನಮಗೆ ಬರಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಭಾಸವಾಗುವಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಂತೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳನ್ನು ಹೊಕ್ಕರೆ ಚಂದ್ರವು ಯಾಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಮರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ?
ಭೂಮಿಗೆ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರವು ಪೂರ್ತಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಜರುಗುವ ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯದ ಕಿರಣಗಳು ಚಂದ್ರವನ್ನು ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಅಡ್ಡವಿರುವುದು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರವು ಸೂರ್ಯದ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿಯೇ ಬೆಳಗಬಲ್ಲುದು. ಆದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕಿರಣಗಳು ವಕ್ರೀಭವನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ವಕ್ರೀಭವನಗೊಂಡ ಬೆಳಕಿನ ಕೆಲವು ಕಿರಣಗಳು ಚಂದ್ರವನ್ನು ತಲುಪಿ ಚಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಗಿಸುವುವು.
ಚಂದ್ರವು ತಾಮ್ರ ಬಣ್ಣ ಯಾಕೆ ತಾಳುತ್ತದೆ?
ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಸೂರ್ಯದ ಬೆಳಕು ವಾತಾವರಣದ ಕಣಗಳಿಂದಾಗಿ ವಕ್ರೀಭವನಗೊಳ್ಳುವುವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಇದೆ. ವಾತಾವರಣದ ಕಣಗಳು ಸೂರ್ಯದ ನೀಲ ಬೆಳಕನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಚದರಿಸುವವು. ಕೆಂಪು ಬೆಳಕನ್ನು ಚದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಂಪು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ನೀಲಬೆಳಕಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಪರಿಣಾಮದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವಾತಾವರಣದ ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರದಿಂದಾಗಿ. ಈ ಕಣಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕನ್ನಡಿಗಳಂತೆ. ಕಡಿಮೆ ತರಂಗಾಂತರದ ನೀಲ ಬೆಳಕನ್ನು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಚದುರಿಸಬಲ್ಲವು. ಹೆಚ್ಚು ತರಂಗಾಂತರದ ಕೆಂಪು ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಈ ಕಣಗಳು ಸಣ್ಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಂಪು ಬೆಳಕು ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಚದುರಲ್ಪಡದೆ ಹಾದು ಹೋಗುವುದು.
ಗ್ರಹಣ ಇಲ್ಲದಾಗ ಕೂಡ, ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀಲಬೆಳಕು ಚದುರಲ್ಪಡುವುದು, ಕೆಂಪು ಕಿರಣಗಳು ಚಂದ್ರವನ್ನು ತಟ್ಟುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯದ ನೇರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವಕ್ರೀಭವನಗೊಂಡ ಕೆಂಪು ಬೆಳಕು ತೀರ ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಹಣ ಇಲ್ಲದಾಗ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ವೇಳೆ ಚಂದ್ರ ತಾಮ್ರ ಬಣ್ಣ ತಾಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೂರ್ಯದಿಂದ ನೀಲ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬೆಳಕಿನ ಮೇಲಿನ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಈ ಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಕೂಡ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹಗಲಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ನೀಲ ಬಣ್ಣ ತಾಳುವುದು ವಾತಾವರಣದ ಕಣಗಳು ನೀಲ ಬೆಳಕನ್ನು ಚದುರಿಸುವುದರಿಂದಲೇ.
ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗುವುದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಸೂರ್ಯವಿಲ್ಲದ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯದ ಬೆಳಕು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ತಾಳುವುದೂ ನೀಲಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವು ಕ್ಷಿತಿಜದ ಸಮೀಪ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಿರಣಗಳು ವಾತಾವರಣದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ನಮ್ಮೆಡೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀಲ ಬೆಳಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚದುರಲ್ಪಟ್ಟು, ನಮ್ಮೆಡೆ ಬರುವ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ತಾಳುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ತಾಮ್ರಚಂದ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 7 ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ, ಪ್ರತೀ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂತೆ ಸಂಜೆ ಚಂದ್ರೋದಯವಾಗುವುದು. ರಾತ್ರಿಯ ಸುಮಾರು 9 ಘಂಟೆಗೆ ಚಂದ್ರವು ಭೂಮಿಯ ಖಂಡ ಛಾಯಾ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರದ ಪ್ರಕಾಶ ಅತೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಷ್ಟೇ ವಿನಃ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವೇನು ನಮಗೆ ಭಾಸವಾಗುವಂತಹದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಘಳಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವಿಲ್ಲ
ಪಾರ್ಶ್ವ ಗ್ರಹಣ 21:57ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರದ ಬೆಳಗುವ ಭಾಗವು ಕ್ರಮೇಣ ಮರೆಯಾದಂತಾಗುವುದು. ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವ ಚಂದ್ರದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರ ಹಂತಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದು.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹಣದ ಹಂತ, ಅಂದರೆ ತಾಮ್ರಚಂದ್ರ, 23:00 ಘಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಸುಮಾರು 22 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಗೋಚರಿಸುವುದು. ಸುಮಾರು 00:23ಘಂಟೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರವು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಗಿ ಮರೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಂತ ಪುನಃ ಕಾಣುವುದು.
ಗ್ರಹಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಕುತರ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು
ತಾಮ್ರಚಂದ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪಾಯವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ.