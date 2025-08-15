ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವತೆತ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ?
ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಇಂದು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡುವ ಒಂದು ವರ್ಗ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಪ್ರತೀ ದಿನವೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಜರುಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ದೇಶಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ದಿನನಿತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗೊಂಡು 78 ವಸಂತಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೋರಾಡಿ ಮಡಿದ ಮಹನೀಯರನ್ನು ನೆನೆಯುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡಲು ಒಂದು ವರ್ಗ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಮುಸ್ಲಿಮರು 1857ರ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕುವವರೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಯುದ್ಧಗಳು, ಚಳವಳಿಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ನಡೆದ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ್ದು ಬಂಗಾಲದ ನವಾಬ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ, ನಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹೈದರಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು. ಎರಡು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜರು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದು ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಮತ್ತು ಮೀರ್ ಸಾದಿಕ್ ಎನ್ನುವ ನಮಕ್ ಹರಾಮಿಗಳು. ನಂತರ ನಡೆದದ್ದು ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ. ಇದರ ನೇತೃತ್ವವಹಿಸಿದ್ದು ಅದೇ ಮೊಗಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಬಹದ್ದೂರ ಶಾ ಝಫರ್. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ, ಕೊನೆಗೆ ಬಹಾದ್ದೂರ ಶಾ ಝಫರ್ರನ್ನು ಬರ್ಮಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಖಂಡ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದ ವಂಶದ ಕುಡಿಗೆ ಹೂಳಲು ಆರಡಿ ಸ್ಥಳವೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮೌಲ್ವಿ ಅಹ್ಮದುಲ್ಲಾ ಶಾ ಫೈಝಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಸುನೀಗಿದರು. ಬೇಗಂ ಹಝರತ್ ಮಹಲ್ ಅವಧ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲದೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಸುನೀಗಿದ್ದು ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆಯ ಮಜಲುಗಳು. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜೌಹರ್ ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳವಳಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದವರು ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು.
ನಂತರ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟದ ದಾರಿ. ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಂತರ, ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪಾತ್ರವೂ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ರವರು ಅಲಿಗಡ ಚಳವಳಿ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದದ್ದು ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಶೌಕತ್ ಅಲಿ ಸಹೋದರರು ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳವಳಿ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲದೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೇ ಜೀವತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಹಕೀಮ ಅಜ್ಮಲ್ ಖಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೌಲಾನಾ ಹಝ್ರತ್ ಮೋಹಾನಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತೀವ್ರತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಝಾದ್, ಖಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್ ಖಾನ್, ರಫೀ ಅಹ್ಮದ್ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು.
ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಳವಳಿಗಳು, ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಪಾನಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಮೀರ್, ಮೌಲ್ವಿ ಲಿಯಾಕತ್ ಅಲಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್, ಮುಝಾಫರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮೌಲ್ವಿ ಅಹ್ಮದುಲ್ಲಾ, ಸೈಯದ್ ಫಝಲ್ ಹೈದರ್, ಮೌಲ್ವಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಬರಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರು. 1857ರ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸೈನಿಕರನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಭಾರತದಿಂದ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋದವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಗದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಹಣ, ಶಸ್ತಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾಗ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ ದಂಗೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಯೋಜನೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಗದರ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು ರಶೀದ್ ಅಲಿ, ಮೌಲ್ವಿ ಬರ್ಕತುಲ್ಲಾ, ಮಿರ್ಜಾ ಹಸನ್ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಹಿಂದೂ, ಸಿಖ್ ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಲಾ ಪಾನಿ ಶಿಕ್ಷೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಓಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ತನು-ಮನ-ಧನದಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ 14 ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಝಾದ್, ರಫೀ ಅಹ್ಮದ್ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸೈಯದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಾದುಲ್ಲಾ ಈ ಮೂವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಚಿವರು ಇದ್ದದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಆದರೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಂವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 389, ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ಉಳಿದಿದ್ದು 299, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ 30 ಜನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸದಸ್ಯರು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ. 5ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸದಸ್ಯರಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಬಹುದು. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಪರಿಹಾರವೇನು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಆಯೋಗಗಳು, ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ನಂತರ, ಆ ಆಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಸರಕಾರಗಳು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಸಹ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಾಚಾರ್ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯಾ.ರಂಗನಾಥ ಮಿಶ್ರಾ ಆಯೋಗವು 2007ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಶೇ. 10ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸರಕಾರಗಳು ಅದನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಸಹ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು.