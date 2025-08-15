ಕರ್ನಾಟಕದ ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಿಂದಿ ಬೆಲ್ಟ್ರಾಜ್ಯಗಳದ್ದು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಹಾಗೆಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕವೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ ಕಂಬಾಲಪಲ್ಲಿ, ನಾಗಲಾಪಲ್ಲಿ ಮುಂತಾದ ನೂರಾರು ಗಂಭೀರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಗಳು ನಡೆದದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಸಮಿತಿಯು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿರುವಂತೆ 2005ರಿಂದ 2018ರವರೆಗೆ 14 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು 36,989. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ 529, ಅತ್ಯಾಚಾರ 834. ಇದರರ್ಥ ಈ 14 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 7 ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. 6 ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 10 ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947ರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಭಾರತವು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರವರು ಖಚಿತವಾಗಿ ಊಹಿಸಿದಂತೆ ಈ ದೇಶದ ಆಡಳಿತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾಲಕರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಬ್ರಿಟಿಷರೂ ಸಹ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗದೆ ಶೋಷಕರ ಕೈಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರು. ಇದರ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತ ದೇಶದ ದುಡಿಯುವ ಜನರು, ಅದರಲ್ಲೂ ದಲಿತರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಲಿತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಆಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ದಲಿತರು
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸದೀಯ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದಲಿತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 1950ರವರೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರವು ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಶೂದ್ರ ಸಮುದಾಯದ ಲಿಂಗಾಯತರು ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಹೊಸ ಆಳುವ ವರ್ಗವಾದ ಲಿಂಗಾಯತರು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಆರಂಭಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 1948ರಿಂದಲೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಬಲಾಢ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯದ ಪಾಲು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇಳಿದಿಲ್ಲ. 1952 ರಲ್ಲಿ ಶೇ.61, 1962ರಲ್ಲಿ ಶೇ.61, 1972ರಲ್ಲಿ ಶೇ.63ರಷ್ಟು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯ ದವರಾಗಿದ್ದರು. (ಇಂದಿಗೂ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆ) ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವ 24 ಜನರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರು 10, ಒಕ್ಕಲಿಗರು 7, ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳು 5, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ದಲಿತರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೋಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗದ್ದುಗೆಯು ದಲಿತರ ಪಾಲಿಗೆ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ದಲಿತರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ದಲಿತರು
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಜಾತಿವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 19ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ದಲಿತರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ಹಾಗೂ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದಾಗಿ ದಲಿತರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಆದರೂ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ದಲಿತರ ಶಿಕ್ಷಣ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. 1961ರಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಶೇ. 9.06 ಇತ್ತು. 2011ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 65.32ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಆದರೆ ಇತರ ಜಾತಿಗಳದ್ದು ಶೇ. 78.78 ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನ ತಾರತಮ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಇದು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತೀರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅರ್ಧ ಸತ್ಯವಷ್ಟೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ದಲಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ 2019ರಲ್ಲಿಯೂ ಶೇ.6ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿರುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಶೇ. 18ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಶೇ. 6ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪದವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ದಲಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರವಾಗಿವೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ದಲಿತರ ದಾಖಲಾತಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲು 2019ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 9.50 ಇದೆ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಶೇ. 9.50 ಇದೆ. ಇನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ದಲಿತರು
1954ರಲ್ಲಿ ಇನಾಂ ಭೂಮಿ ರದ್ದತಿ ಮಸೂದೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ತುಂಡು ಜಮೀನು, ಅಗ್ರಹಾರ, ಬ್ರಹ್ಮದೇಯ ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಬೃಹತ್ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಮಿ ಸರಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು. ಬಹುತೇಕ ಇನಾಂ ಭೂಮಿಗಳು ನೌಕರಶಾಹಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಭೂಮಿಯು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗೇಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂದಿತು. 1965ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಭೂಸುಧಾರಣಾ ಮಸೂದೆಯು ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಲ್ಲ. ಭೂಮಾಲಕರ ಪರವಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. 1974ರ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯು ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೂ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಗಳಿಗೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿತು. ಈ ಯಾವುದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ದಲಿತರಿಗೆ ಒಂದಡಿ ಭೂಮಿಯೂ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತದೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಜಾತಿಯ ಬಲಾಢ್ಯರ ಪಾಲಾಯಿತು. 2005-06ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಗಣತಿಯ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಸುಧಾರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಡುವಳಿದಾರರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅರೆ ಮಧ್ಯಮ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭೂರಹಿತರಾದ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಾದ ದಲಿತರಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ದೊರಕಿಲ್ಲ! ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಚಂದ್ರಪೂಜಾರಿಯವರು ತಿಳಿಸುವಂತೆ 1990ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಶೇ. 60ರಷ್ಟು ದಲಿತರು ಭೂರಹಿತರು! ಇನ್ನುಳಿದ ಶೇ. 40ರಷ್ಟು ದಲಿತರ ಬಳಿ ತುಂಡು ಭೂಮಿ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ದಲಿತರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅರೆ ಮಧ್ಯಮ ಭೂಹಿಡುವಳಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಶೇ. 3ರಷ್ಟಿದ್ದರು. ಶೇ. 1ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ದಲಿತರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮತ್ತೂ ದುರಂತವೆಂದರೆ ಈಗಲೂ ದಲಿತರ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಣಭೂಮಿ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಶೇ. 13ರಷ್ಟು ದಲಿತರ ಬಳಿ ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿ ಇದ್ದು, ಶೇ. 44ರಷ್ಟು ದಲಿತರ ಬಳಿ ಒಣ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಶೇ. 87ರಷ್ಟು ದಲಿತರ ಬಳಿ ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 1972ರ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಭೂಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದಲಿತರಿಗೆ ಭೂಮಿ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಲಲಿತ ನಟರಾಜ್ ಮತ್ತು ವಿ.ಕೆ. ನಟರಾಜ್ ಹೇಳುವಂತೆ ‘‘ಅರಸು ಅವರ ಭೂಸುಧಾರಣೆ ರಾಜ್ಯದ ಭೂಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಲ್ಲ. ದಲಿತರಿಗಂತೂ ಅರಸು ಅವರ ಭೂಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ಏನೇನೂ ಲಾಭವಾಗಿಲ್ಲ.’’ ಇದು ನಿಜವೇ ಆಗಿದೆ.
ಈಗದರ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆಯೇ ನೋಡೋಣ. 2015ರ ಕೃಷಿ ಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 2.5 ಎಕರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜಮೀನು ಇರುವ ದಲಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ. 12 ಇವರ ಬಳಿ ಸರಾಸರಿ 1.13 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಸರಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಕೃಷಿಕೂಲಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. 2.5 ರಿಂದ 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇರುವ ದಲಿತರ ಪಾಲು ಶೇ. 12 ಇದೆ. ಇವರ ಬಳಿ ಸರಾಸರಿ 3.5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದೆ. 5 ರಿಂದ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಶೇ. 9 ದಲಿತರ ಬಳಿ ಇದ್ದು ಸರಾಸರಿ 6 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 10ರಿಂದ 24 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ದಲಿತರು ಶೇ. 5.8ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ 13.5 ಎಕರೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 24 ಎಕರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಶೇ. 5ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ 37 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಜಮೀನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 2015 ರಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶೇ. 8.8 ದಲಿತರ ಬಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಶೇ. 9.38 ರಷ್ಟಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ದಲಿತರು ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 57.26ರಷ್ಟು ತುಂಡುಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತರ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ ಶೇ. 38.18 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಭೂಹಿಡುವಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ 90ರ ದಶಕದ ನಂತರ ದೇಶವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಜಾಗತೀಕರಣ, ಉದಾರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಖಾಸಗೀಕರಣವೆಂಬ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ
2016ರ ಕೆ.ರತ್ನಪ್ರಭಾ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಹಾಗೂ 2018 ರ ಜಸ್ಟೀಸ್ ನಾಗಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಪಾಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 1990ರಲ್ಲಿ ಶೇ.12.07 ರಷ್ಟಿದ್ದ ದಲಿತ ನೌಕರರ ಪ್ರಮಾಣ 2010ರಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ. 13.87ರ ವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಪಾಲು ಕೇವಲ ಶೇ.11.15ರಷ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ. 17ರಷ್ಟಿದ್ದು ಸರಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಪಾಲು ಶೇ. 6ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. 1990ರ ನಂತರ ಖಾಸಗೀಕರಣ ತನ್ನ ವಾಮನಪಾದಗಳನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ನಂತರ, ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಮೀಸಲಾತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ದಲಿತರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಬಡತನ
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರದಿ-2015ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬಹುಮುಖಿ ಬಡತನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಈ ವರದಿಯು ಬಡತನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿದೆ. ದಲಿತರ ಶೇ.32.90 ಮತ್ತು ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಶೇ.34.70 ಜನರು ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಇತರ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ದಲಿತ-ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಡವರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ
World Inequality Lab-2023 ಭಾರತದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳ ಬಳಿ ದೇಶದ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದೆ! ತಳಮಟ್ಟದ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರ ಬಳಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 46 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯ ಬಡವರ ಬಳಿ ಕೇವಲ ಶೇ. 6.4ರಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದೆ. ಶೇ. 88ರಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ! ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕಿಳಿದು ನೋಡಿದಾಗ ಶೇ. 0.001ರಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರ ಬಳಿ ದೇಶದ ಶೇ.17ರಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದೆ. ಇವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈ ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ದಲಿತರಿಲ್ಲ, ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಲ್ಲ!
ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಲಿತರಿಗೆ ದಕ್ಕಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಇಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ದಲಿತರು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಚಳವಳಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕದೇ ಇರಲಾರರು.