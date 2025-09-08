ಜೇನುಕೃಷಿಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿದ ರೈತರ ಒಲವು
ಉಡುಪಿ: ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದ ತಾಜಾ ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ, ವಿವಿಧ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೈತರು ಉಪಕೃಷಿಯಾಗಿ ಜೇನು ಸಾಕಣೆಯತ್ತ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ತಂದು ಕೊಡುವ ಜೇನು ಸಾಕಣೆಯತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜೇನು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡು ವವರಿಗೆ ತೋಟ ಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಾಗೂ ಜೇನು ನೊಣಗಳಿರುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನೂ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಕೃಷಿಕರು ತಾವೇ ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಜೇನು ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಶುದ್ಧ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ರೈತರು ಜೇನುಕೃಷಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜನವರಿಯಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಗಿಡ, ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಜೇನು ನೊಣ ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಕರಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಜೇನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಐದರಿಂದ ಆರು ಬಾರಿ ಜೇನು ತೆಗೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜೇನು ಸಾಕಣೆದಾರರು.
ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 600 ರೂ.ನಿಂದ 900 ರೂ.ವರೆಗೂ ದರ ಇದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕೃಷಿಕರು ಜೇನುಕೃಷಿಯನ್ನು ಉಪ ಕಸುಬಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಕೂಡ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೇನು ಕುಟುಂಬ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೇನು ಕೃಷಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜೇನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 219, 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 282, 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 335, 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 655 ಮಂದಿಗೆ ಜೇನುಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೇನು ಸಾಕಣೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
‘ಜೇಂಕಾರ’ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜೇನು ಸಾಕಣೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯ ಜೇನು ಸಾಕಣೆ ಮತ್ತು ಮಧುವನ ಜೇನು ಸಾಕಣೆ ಎಂಬ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬೈಂದೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜೇನುಪೆಟ್ಟಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು ಜೇನು ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಜೇನು ಸಾಕಣೆದಾರರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊಜೆಂಟಿ ಜೇನು ತುಪ್ಪದ ದರ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 2 ಸಾವಿರ ರೂ. ಇದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ 80 ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 60ನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು 600 ಕೆ.ಜಿ. ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
-ಶೈಲೇಶ್ ಮರಾಠ, ಜೇನು ಸಾಕಣೆದಾರ, ಈದು, ಕಾರ್ಕಳ