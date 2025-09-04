2035 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ ಸ್ವಂತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಲಿದೆ'
ಗಗನಯಾನವು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಯಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗಗನಯಾನದ ದೊಡ್ಡ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ?
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರೋಹಣ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಿಂಬಾಲಕರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪಾಲುದಾರರು. ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಮಿಷನ್ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಸುಲಭತೆಗಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಶುಕ್ಲಾ ಅವರಂತಹ ಯುವ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಯಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ?
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಯುವಜನರು ಅನಿವಾರ್ಯ. ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾ 70 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಅವರು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ದೀಪಧಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಯುವಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗಗನಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಶುಭಾಂಶು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು.
ಗಗನಯಾನವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ?
ಖಂಡಿತ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2018 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೊದಲು ಗಗನಯಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ, ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ವಾಯುಪಡೆಯ ಪುರುಷರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಸುಧಾರಿತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಡೆಗಳ ಹೊರಗಿನ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಅನೇಕ ಇಸ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅದು ಚಂದ್ರಯಾನ, ಆದಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಗನಯಾನವು ಭಾರತವು ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅಥವಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆಯೇ?
ಭಾರತವು 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತನ್ನದೇ ಆದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸುದರ್ಶನ ಸುರಕ್ಷಾ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 2035 ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತು ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ... ಅದರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಭಾರತವು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಮಾನವಸಹಿತ ಮಿಷನ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತವು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎ.ಐ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸರಕಾರವು ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನಿಲ್ದಾಣದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದರ್ಜೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತಿದೆ?
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಿಷನ್ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ದಟ್ಟವಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಮಿಷನ್ ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಏಳು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೈಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ (ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯು ಕ್ಷೀಣತೆ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ) ಅಧ್ಯಯನವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಮುರಿತಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪರದೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿತು, ಇದು ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೆಂತ್ಯದಂತಹ ಮೊಳಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದೆವು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ‘ವಿಶ್ವಗುರು ಭಾರತ’ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತವೆ.
ಸ್ಪ್ಯಾಡೆಕ್ಸ್ (SpaDeX) ನಂತರ, ಜಾಗತಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಭಾರತವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಡಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ಸೇವೆಯಿಂದ ಹಣಗಳಿಸಲು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ?
ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪ್ಯಾಡೆಕ್ಸ್ (SpaDeX) ಮೂಲಕ ಡಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಡಾಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. 2028ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಮುಂಬರುವ ಚಂದ್ರಯಾನ-4 ಮಿಷನ್ ಸಂಕೀರ್ಣ ಡಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಡಾಕಿಂಗ್ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಹು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ನಂತರ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಡಾಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಡಾಕಿಂಗ್, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹಣಗಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 52 ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಹಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ IN-SPACe (ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರ)ವನ್ನು ನಾವು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಲಯವನ್ನು ಉದಾರೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತತೆಯ ಈ ಸಮತೋಲನವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಿಧಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಈ ನಿಧಿಯು ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ?
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನವೋದ್ಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400 ನವೋದ್ಯಮಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಗಳಾಗಿವೆ. ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಕೇವಲ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ, ಕೃಷಿ, ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿವೆ. ಈ ನಿಧಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಕರ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಲ್ಲದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈಗ ಐ.ಐ.ಟಿ.ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು 2033ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 8 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ?
ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ರಾಕೆಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಉಡಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿವೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೃಷಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗತಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ; ಇದು ಸಮಯ, ಹಣ ಮತ್ತು ಕಾಗದಪತ್ರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಾಹಿತಿಗಳು ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಉಳಿತಾಯಗಳು ಸಂಪತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಷ್ಟೇ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 8 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಐದು ಪಟ್ಟು ಡಾ.40-45 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಾಯುಪಡೆಯ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾಗರಿಕರೂ ಭಾರತದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಲು ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೀರಾ?
ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ವಾಯುಪಡೆಯ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಆರಂಭ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಗುಂಪು ನಾಗರಿಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲಾ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಗುಂಪಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.