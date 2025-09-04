ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂಥನದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಮೃತ
ಏಳು ಬೀಳುಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಬಳಿಕವೇ ವಿಜಯ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬೇರೂರಿದೆ. ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯಿಂದ ಅಮೃತ ತೇಲಿ ಬರುವ ʻಸಮುದ್ರ ಮಂಥನʼದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕ್ಷುಭ್ಧತೆಯೂ ಹೊಸ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. 1991ರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಉದಾರೀಕರಣ ಬಂದಿತು; ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉತ್ತುಂಗ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಇಂದು, ಭಾರತವನ್ನು "ಸತ್ತ ಆರ್ಥಿಕತೆ" ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಸಂಶಯಕಾರರ ಗದ್ದಲದಿಂದ ಸತ್ಯ-ಸಮೃದ್ಧ ಸದೃಢತೆಯ ಯಶೋಗಾಥೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ: ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಬಲವಾದ ಬಫರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಈ ಯಶೋಗಾಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಿಡಿಪಿ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳತ್ತ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ, 2025-26ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನೈಜ ಜಿಡಿಪಿ ಶೇಕಡಾ 7.8 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಐದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ವ್ಯಾಪಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದೆ: ʻಜಿವಿಎʼ (ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ)7.6% ರಷ್ಟಿದೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯ 7.7%, ನಿರ್ಮಾಣ ವಲಯ 7.6%, ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯ 9.3% ಪ್ರಗತಿ ದರ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಿಡಿಪಿ 8.8% ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದ ಬರಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲ; ಇದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಳಕೆ, ದೃಢವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಫಲಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು ಈಗ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎನಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾವನ್ನು ಸಹ ಮೀರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ದಶಕ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ-ವಿನಿಮಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವೇಗವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ; ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದಾಜುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತವು ಈಗಾಗಲೇ ಏರುಗತಿಯ ವಿಶ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 15% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ಶೇಕಡಾ 20ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿವೆ. `ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಗ್ಲೋಬಲ್’, 18 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರೇಟಿಂಗ್ ನವೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ದೃಢವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ವಿತ್ತೀಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಲವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಆ ನವೀಕರಣವು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು "ಸತ್ತ ಆರ್ಥಿಕತೆ" ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ: ಅಪಾಯದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ತಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. 2013-14 ಮತ್ತು 2022-23ರ ನಡುವೆ, 24.82 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರು ಬಹು ಆಯಾಮದ ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೂಲಭೂತ ಸೇವೆಗಳ ವಿತರಣೆಯಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ಶುದ್ಧ ಅಡುಗೆ ಇಂಧನ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ (ಡಿಬಿಟಿ) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸದೃಢ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸವಾಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಘೋಷಣೆ, ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಾನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಸುದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಮರ್ಶಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ: ನಾವು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಭಾರತದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವನಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯು ಈ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ದೃಢೀಕರಿಸಬಲ್ಲೆ. ಭಾರತವು ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇಂಧನ ಗ್ರಾಹಕ, ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಆಮದುದಾರನಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ 5.2 ದಶಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ವಾರ್ಷಿಕ 400 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಬೇಡಿಕೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ - ಇದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸುಮಾರು ಕಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಪ್ರದೇಶವು 2021 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 8ರಷ್ಟು ಇದ್ದದ್ದು 2025 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 16 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 1 ದಶಲಕ್ಷ ಚದರ ಕಿ.ಮೀಗೆ ಏರಲಿದೆ. 'ನೋ-ಗೋ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು 99% ರಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ವಿಶಾಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ʻಮುಕ್ತ ಎಕರೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀತಿʼಯು(ಒಎಎಲ್ಪಿ) ಪಾರದರ್ಶಕ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕಚ್ಚಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ನೀರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ 20% ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಹೊಸ ಅನಿಲ ಬೆಲೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಯಶೋಗಾಥೆಯು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಇದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕುರಿತಾದದ್ದೂ ಆಗಿದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವು 2014 ರಲ್ಲಿ 15% ರಿಂದ ಇಂದು 20% ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ 1.25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಸ್ಎಟಿಎಟಿ (SATAT) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡೀಕೃತ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ 5% ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಸಿರು ಜಲಜನಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇರಾನಿನ ಅಥವಾ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಕಚ್ಚಾತೈಲದಂತೆ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿಲ್ಲ; ಇದು ಜಿ7 / ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೆಲೆ-ಮಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆದಾಯವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತೈಲದ ಹರಿವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ 18 ಸುತ್ತುಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಳು ಇದ್ದು ಭಾರತವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸರಕುಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿಲ್ಲ; ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆಗಳು ಏರದಂತೆ ತಡೆದಿದ್ದೇವೆ.
ಕೆಲವು ಟೀಕಾಕಾರರು ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲಕ್ಕೆ "ಲಾಂಡ್ರೊಮ್ಯಾಟ್" ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಭಾರತವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಫ್ತುದಾರನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತವೆ. ರಫ್ತುಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ; ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾತೈಲವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ನಂತರ ಯುರೋಪ್ ಸ್ವತಃ ಭಾರತೀಯ ಇಂಧನಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. (ಜಿಆರ್ಎಂ) ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಗಳ (ಅಸಲು ಬೆಲೆಗೂ ಮಾರುವ ಬೆಲೆಗೂ ಇರುವ ಅಂತರ) ಪ್ರಮಾಣವು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ; ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭಕೋರತನದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಭಾರತವು ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ತೈಲ ʻಪಿಎಸ್ಯುʼಗಳು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 10 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವು; ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತು; ಮತ್ತು ರಫ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50% ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 30% ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು, ಗಣನೀಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚದ ನಡುವೆಯೂ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯು ಮುಚ್ಚದಂತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದವು. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ: ಜಾಗತಿಕ ತೈಲದ ಸುಮಾರು 10% ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ. ಬೆರಳು ತೋರಿಸುವವರು ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತವು ಎಲ್ಲಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಬೆಲೆಯು 200 ಡಾಲರ್ ತಲುಪುವ ಆಘಾತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿತು - ʻವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂʼ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಈ ನಡೆಯು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಗಳು, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯು ʻವಿಶ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾʼ ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಧರಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನಗಳು ಮತ್ತು ʻಪಿಎಂ ಗತಿ ಶಕ್ತಿʼ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ವೇಗವು ಈಗ ಹೊಸ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ- ಇದು ನೀತಿಯ ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ʻಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ʼ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅರೆವಾಹಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಜಪಾನ್ನ ಅರೆವಾಹಕ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೂಡಿಕೆ ಬದ್ಧತೆಗಳು ಸದೃಢ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಈ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೈಜ ಸಮಯದ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ; ʻಯುಪಿಐʼನ ವ್ಯಾಪಕತೆಯು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನವೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳ ರಫ್ತುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಠಿಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದಾಗ, ಪರಿಣಾಮವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ - ಸಂಘರ್ಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಔಪಚಾರಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ವರ್ತುಲ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಮುಂದಿರುವ ಹಾದಿ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. 2038ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ʻಪಿಪಿಪಿʼ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದಾಜುಗಳು (ಇವೈ) ಸೂಚಿಸಿವೆ. ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ 34 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಪಥವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಮನೆಗೆ ಹೇರಳವಾದ, ಶುದ್ಧ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಮಹಾನ್ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಉಳಿವು ಅದು ಕಷ್ಟಕರ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿನ ಎದುರಿಸುವ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸುರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತವನ್ನು ಸಂದೇಹದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಭಾರತವು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಗಳು, ಐಟಿ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮೇಲೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ಜನರ ಘನತೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಇಂದಿನ ಕ್ಷಣವೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರಿಸುತ್ತೇವೆ - ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ. ನಿರಾಕರಿಸುವವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ʻಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ʼ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ʻವಿಕಸಿತ ಭಾರತʼವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ; ಅದೊಂದು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ಯಶೋಗಾಥೆಯಾಗಿದೆ - ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಅಂಕಿ-ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆ ಯಶೋಗಾಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿವೆ.