ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಂತಿ
ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಇಡೀ ಕೋಣೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ದೈತ್ಯ ಯಂತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳು ಆ ಕಾಲದ 'ಆನ್-ಆಫ್' ಸ್ವಿಚ್ಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾವಿರಾರು ನಿರ್ವಾತ ಕೊಳವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂದು ನಾವು ಬಳಸುವ ನಯವಾದ ತೆಳುವಾದ ಸಾಧನಗಳಿಗಿಂತ ಅವು ಹಳೆಯ ದೂರವಾಣಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು.
ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ, ಮತ್ತು ಶತಕೋಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿನ ಉಗುರಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಚಿಪ್ನೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಈ ಚಿಪ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಕಾರುಗಳು, ರೈಲುಗಳು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಟಿವಿ, ಸ್ಕೂಟಿ, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಯಂತ್ರಗಳು, ವಿಮಾನಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿಗಾ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದು ಅರೆವಾಹಕಗಳ (ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗಳ) ಮ್ಯಾಜಿಕ್.
ಪ್ರಗತಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಅರೆವಾಹಕಗಳು
ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು, ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಭೂತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕು, ವಿದ್ಯುತ್, ದೂರಸಂಪರ್ಕ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅರೆವಾಹಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ gಳು ಅಂದರೆ ಅರೆವಾಹಕಗಳು ಅಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಭೂತ ಅಡಿಪಾಯ ವಲಯವಾಗಿದೆ. ಅವು ನಾವು ಬಳಸುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಡಗಿರುವ ಎಂಜಿನ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ gಳು, ಕಾರುಗಳು, ರೈಲುಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಳು, ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಇದೆ..
ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉದ್ಯಮವು ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉಕ್ಕು ಆಧಾರವಾಗಿರುವಂತೆಯೇ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿವೆ. ಚಿಪ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಆಧುನಿಕ ಸಂವಹನ, ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ , ಯಾವುದೇ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಭದ್ರತೆಯವರೆಗೆ ತನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುವುದು ಒಂದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಗತ್ಯತೆ
ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಚಿಪ್ಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಜಾಗತಿಕ ಚಿಪ್ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡದ್ದು ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಅಂತಹ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಶತಕೋಟಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆಟೋ ಉದ್ಯಮ, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳು, ಗ್ರಾಹಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಲಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಲಿದವು.
ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ. ಚಿಪ್ ತಯಾರಿಕೆ ಕೆಲವೇ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಣ್ಣ ಅಡಚಣೆಗಳು ಸಹ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬ್ರಹತ್ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಬಲ್ಲದು . ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತವು ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಾಗು ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳ ಮೇಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅರೆವಾಹಕಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 65 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹12 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI)-ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಈ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಬಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ನಿಂದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ
ದಶಕಗಳಿಂದ, ಭಾರತವು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳ "ಬಸ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಂಗತಿ/ಪಲ್ಲವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಜವಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 10 ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಾವರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಇಂದು, ಈ ವರ್ಷ ಮೊದಲ 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಚಿಪ್ ಹೊರಬರಲಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು. ಸನಂದ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ, ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಘಟಕಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಲ್ಯಾಮ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಮೆರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಡೆಯಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಮುಂಚೂಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ￼. ಈ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಧಾನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರೆವಾಹಕ ಉದ್ಯಮದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಗಮನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಗಮನ, ವೃತ್ತಿಪರರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಅಧಿಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲ - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಭಾರತವು ಇತಿಹಾಸದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಪೂಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ: ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೇಲುಗೈ
ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತುದಿಯನ್ನು - ಅದರ ಜನರನ್ನು - ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀತಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯಲ್ಲಿ 20% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಉದ್ಯಮದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ದಶಕದ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವೃತ್ತಿಪರರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲು ಭಾರತ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
350 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ 60,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಟೊಮೇಷನ್ (EDA) ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರಲ್ಲಿಯೇ, ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯ ಅವಧಿ 1.2 ಕೋಟಿ ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು.
ಸರ್ಕಾರದ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನವೋದ್ಯಮಗಳು (ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ಗಳು) ಭಾರತದ ಚಿಪ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮೈಂಡ್ಗ್ರೋವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಐ.ಐ.ಟಿ. ಮದ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಶಕ್ತಿ (SHAKTI) ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಐ.ಒ.ಟಿ (IoT) ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಆಗಿರುವ ನೇತ್ರಸೆಮಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾಖಲೆಯ ₹107 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿ.ಸಿ. ಸೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಡಿಸೈನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ (DLI) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಕೊಠಡಿಯವರೆಗೆ
ಮೊಹಾಲಿಯ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ (SCL) 17 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ 20 ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಭಾರತವನ್ನು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ
ಯುವ ನಾವೀನ್ಯಕಾರರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಸ್.ಸಿ.ಎಲ್. (SCL) ಅನ್ನು ಸಹ ಆಧುನೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಭೆ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಅರೆವಾಹಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸ್ವಚ್ಚ ಕೊಠಡಿ (ಕ್ಲೀನ್ ರೂಂ)ಯತ್ತ ಚಲಿಸಬಹುದೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲ್ಯಾಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 60,000 ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಎ.ಎಂ.ಡಿ. (AMD) ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ ಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ (R&D) ಗಾಗಿ $1.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಐ.ಐ.ಎಸ್.ಸಿ (IISc), ಐ.ಐ.ಟಿ.ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಬಲವಾದ ಲ್ಯಾಬ್-ಟು-ಫ್ಯಾಬ್ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕಾ (USA,), ಜಪಾನ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಹಯೋಗದ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಭಾರತವು ತನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ
ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರಯಾಣವು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, ಯು.ಪಿ.ಐ, ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಕಾಂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಅವರ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಇಂದು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆ 2025, ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದು ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 100 ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ 48 ದೇಶಗಳಿಂದ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರ ಭಾರತವು ಭರವಸೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (B2B) ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಲಿದ್ದೇವೆ.
ಉತ್ಪನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ
ಭಾರತವನ್ನು "ಉತ್ಪನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ"ವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಂದ ಬರುವ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಟೆಲಿಕಾಂ, ಆಟೋಮೋಟಿವ್, ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಗ್ರಾಹಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಘಟಕಗಳು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಭಾರತವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ತಯಾರಾಗಿದೆ.