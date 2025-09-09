ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್: ಬದುಕು-ಬರಹದ ಹಾದಿ
ಇಂದು ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಜನ್ಮದಿನ
ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನಂತ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವತಾರೆಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಹೆಸರು ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಕಾದಂಬರಿಕಾರನಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ತನ್ನ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಯ ತೀವ್ರ ತಹತಹದಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತಾ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಉದಾತ್ತ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿದ ದಾರ್ಶನಿಕ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ಸಕಲ ಸುಖಭೋಗಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸರಳತೆಯ ಸಾಕಾರಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ, ಅಹಿಂಸೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿದ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ, ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವು ಕೇವಲ ಸ್ಮರಣೆಯ ದಿನವಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ.
1828ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 9ರಂದು ರಶ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶ್ರೀಮಂತ (ಕೌಂಟ್) ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಿಕೊಲಾಯೆವಿಚ್ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯವು ಸೌಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತಾದರೂ, ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರು. ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಕ್ರಿಮಿಯನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅನುಭವವು ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಯುದ್ಧದ ಕ್ರೌರ್ಯ, ಸಾವು-ನೋವುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಅವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಹಿಂಸೆಯ ನಿರರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಅರಿಯಿತು. ಈ ಆಳವಾದ ಮನೋಮಂಥನವೇ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬರಹಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕತೆಗೆ ಬುನಾದಿಯಾಯಿತು.
ತಮ್ಮ ಎಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಮರಳಿ, ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಶಾಲೆ ತೆರೆದು, ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾದರಾದರೂ, ಅವರೊಳಗಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. 1870ರ ದಶಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚರ್ಚ್ಗಳ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಇದುವೇ ಅವರ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿರೋಧದ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಯಿತು. ಈ ತಾತ್ವಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿತು. ಕೊನೆಗೆ, ಸತ್ಯದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, 1910ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಾಪೊವೊ ಎಂಬ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನಾಥರಂತೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆಯಬೇಕಾಯಿತು.
ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದ ಎರಡು ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮೊದಲ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಕೃತಿಗಳು ಬಂದರೆ, ಎರಡನೇ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ, ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳೇ ಪ್ರಧಾನವಾದವು.
‘ಸಮರ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ’ (War and Peace): ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲ, ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ನೆಪೋಲಿಯನ್ನ ರಶ್ಯ ಆಕ್ರಮಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ, ಯುದ್ಧ, ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ದ್ವೇಷ, ಜೀವನ, ಮರಣ, ಇತಿಹಾಸದ ಗತಿ ಹೀಗೆ ಮಾನವನ ಅನುಭವದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ‘‘ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರಾಜರುಗಳು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವೇ ಇತಿಹಾಸ’’ ಎಂಬ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
‘ಅನ್ನಾ ಕರೆನಿನಾ’ (Anna Karenina)):
ಸಂತೋಷದ ಕುಟುಂಬಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದುಃಖಿತ ಕುಟುಂಬವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಃಖಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ಕಾದಂಬರಿ, ವಿವಾಹ, ಪ್ರೇಮ, ವಂಚನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಅನ್ನಾಳ ದುರಂತ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ, ಅಂದಿನ ಸಮಾಜದ ಡಾಂಭಿಕತೆಯನ್ನು ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ತೆರೆದಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ, ‘ಪುನರುತ್ಥಾನ’ (Resurrection), ‘ಇವಾನ್ ಇಲಿಚ್ನ ಸಾವು’ (The Death of Ivan Ilyich) ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾನವನ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ, ಪಾಪ-ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯಂತಹ ಗಹನವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳ ಮೂಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದೂ ಬಡವರಂತೆ ಬದುಕಲು ಹಂಬಲಿಸಿದರು. ಕಲಾವಿದನಾಗಿದ್ದೂ ಕಲೆಯ ನೈತಿಕ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಚಿಂತಕನಾಗಿದ್ದೂ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಗಿಂತ ಸರಳ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ತಾತ್ವಿಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ:
ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿರೋಧ: ಕೆಡುಕನ್ನು ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಬಾರದು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಹನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಅವರ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿಂತನೆಯೇ ಮುಂದೆ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಯಿತು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು.
ಸರಳ ಜೀವನ: ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಜೀವನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ, ಶ್ರಮಯುತವಾದ ಸರಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಇಂದು, ಜಗತ್ತು ಹಿಂಸೆ, ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಅವನತಿಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ. ಅವರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಬರಹಗಳು, ಅಧಿಕಾರ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿರರ್ಥಕ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಬದುಕು ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ, ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಯನದ ವಸ್ತುವಲ್ಲ, ಅವರು ನೈತಿಕ ದಿಕ್ಸೂಚಿ. ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ಕಲಾತ್ಮಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವ, ನಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆ ಮಹಾನ್ ಚೇತನದ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುವುದೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾದ ನಿಜವಾದ ಗೌರವ.