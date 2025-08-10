ಬಡತನ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ : ಅಸಂಗತ ಮಾನದಂಡಗಳು
ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಡತನವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಆದಾಯ ಅಸಮಾನತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಸೀಮಿತತೆಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ದೇಶದೊಳಗಿನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ವಿಭಜನೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರತಿಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಬಡತನವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ದೋಷಪೂರ್ಣ ವಿಧಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕ್ರೌರ್ಯ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸರಕಾರವು ಬಡತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವು ‘ಸರಕಾರವು ಬಡತನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯುತ್ತದೆ? ಅದರ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು?’ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
ಬಡತನವನ್ನು ಕೇವಲ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹು ಆಯಾಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಡತನವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಲ್ಲ. ಅದರ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾನದಂಡ, ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರವಾದ ವಿಧಾನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕತೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂಶಗಳು ಬಡತನದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ನವ ಉದಾರೀಕರಣದ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತವು ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಂಗುದಾಣವಾಗಿದೆ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಡತನವನ್ನು ಕೇವಲ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆ, ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ಎಂದು ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಬಡತನವು ಆದಾಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಆಹಾರ, ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ವಸತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬಹುಮುಖೀ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ಮತ್ತು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಳೆಯಬೇಕಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಕೆಲವು ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬಡತನವನ್ನು ಏಕೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ತಾರತಮ್ಯ ಕಾರಣದ ಬಡತನವು ಸಹ ಮುಖ್ಯ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ 17 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ (ಎಸ್ಡಿಜಿ) ಪೈಕಿ ಗುರಿ-1 ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲ, ಗುರಿ-2 ಹಸಿವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು. ಎರಡನ್ನೂ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಬಡತನ relative poverty ಮತ್ತು ಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಮಗ್ರ ಬಡತನ(absolute poverty) ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಭಾರತವು ಸಮಗ್ರ ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿಯಾದರೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಬಡತನದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಡತನ ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಲಸೆಯ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಕಾರಣ ಅದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವೈರುಧ್ಯವೆಂದರೆ ‘ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬನ್ನಿ’ ಎನ್ನುವ ಸರಕಾರದ ನವ ಉದಾರೀಕರಣ ನೀತಿಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡತನ ಮತ್ತು ನಗರ ಬಡತನ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬರುವ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಡತನ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ಕುಝ್ನೆಟ್ಸ್ನ ತಲೆಕೆಳಗಾದ U-ಆಕಾರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಆದಾಯ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆದಾಯ ಅಸಮಾನತೆಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಬಿಂದುವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ, ಆನಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನವ ಉದಾರೀಕರಣದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆಧರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾದ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆದಾಯ ಅಸಮಾನತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ:
► ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಗರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗ, ವಲಸೆ ಬಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ.
► ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆಧರಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅಸಮಾನತೆಯ ವೇಗವು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
► ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪುನರ್ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಗರಿಷ್ಠ ಅಸಮಾನತೆ:
ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಅಸಮಾನತೆಯು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದು ತಲೆಕೆಳಗಾದ U ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಉನ್ನತ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಲಾಭಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ವಿತರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಸಮಾನತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ನಂತರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಂತಗಳು:
ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆದಾಯ ಅಸಮಾನತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳು:
► ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆದ್ಯತೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಉನ್ನತ ವೇತನದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
► ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ-ನಗರ ಆದಾಯ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
► ಸರಕಾರದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿಗಳು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮರುವಿತರಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಕುಝ್ನೆಟ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಹಂತದ ತಲೆಕೆಳಗಾದ U-ಆಕಾರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಭಾರತ ಇಂದು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅಸಮಾನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಭಾರತದ ಇಂದಿನ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಸಮಾನತೆಯ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರೊಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರ್ನಸ್ಟೇನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ.1 ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ರೂನಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಭಾರತದ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ. 0.14 ಪ್ರಮಾಣದ ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್(20ಲಕ್ಷ) ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಂದಾಜು 2.36 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆಕ್ಸ್ಫಾಮ್ 2023ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ.1 ಪ್ರಮಾಣದ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತರು(ಉಬರ್ ಶ್ರೀಮಂತರು) ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು, ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಹಣಕಾಸು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರು ಶೇ.45ರಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು, ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಹಣಕಾಸು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೆಳಸ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಶೇ.60ರಷ್ಟು (70 ಕೋಟಿ) ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಳಿ ಕೇವಲ ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕ್ರೂನಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಳಿ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕ್ರೋಡೀಕರಣದ ಕಾರಣ ಇಂತಹ ಅಗಾಧ ಅಸಮಾನತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
2023ರ ಏಶ್ಯ ಟೈಮ್ಸ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 2000ದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ.2ರಷ್ಟಿದ್ದ ದೇಶದ ಬಿಲಿಯನಾಧೀಶರ ಸಂಪತ್ತು 2020ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ಚೂನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 2023ರಲ್ಲಿ ರೂ. 5.23 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದ ಅದಾನಿಯ ಸಂಪತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ರೂ. 10.40 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೂ. 5.16 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ರೂ. 8.19 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯ ಸಂಪತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ರೂ. 10.50 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೂ. 2.31ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ರೂ. 1.36 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದ ಸಾವಿತ್ರಿ ದೇವಿ ಜಿಂದಾಲ್ಅವರ ಸಂಪತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ರೂ. 2.77 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1.41 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಹತ್ತು ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸಂಪತ್ತು ಅಂದಾಜು ರೂ. 35 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 2023ರ ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿವು ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 125 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 111ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚಕಗಳು ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದರೂ, ಇತರವು ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ. 80 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ, ಧಾನ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕುಝ್ನೆಟ್ಸ್ನ ‘ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಬಡತನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ಇಂದಿನ ವಾಸ್ತವ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
1973-74ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2,200 ಕ್ಯಾಲರಿಗಳ ಮತ್ತು ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2,100 ಕ್ಯಾಲರಿಗಳ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬಡತನ ರೇಖೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ 1,500 ಕ್ಯಾಲರಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಪ್ರೊಟೀನ್ ಬಳಕೆಯು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ (ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀತಿ ಆಯೋಗವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ), 2011-12ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ರೇಖೆ ಅಳೆಯಲು ಪ್ರತೀ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 932 ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯು ಕೇವಲ 1,670 ಕ್ಯಾಲರಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಅಗತ್ಯವಿರುವ 2,200 ಕ್ಯಾಲರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ತಲಾ ರೂ.2,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು ಮತ್ತು ಶೇ.87ರಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ದರು. ಇದು ನೈಜ ಬಡತನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗಿನ ಯುಪಿಎ ಸರಕಾರ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ‘ಶೇ.79ರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಲಾ ರೂ. 932 ಗಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ಬಡತನರೇಖೆಗಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದರು. ಶೇ.21.9 ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಲಾ ರೂ.932 ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಶೇ. 21.9ರಷ್ಟಿರುವ ಈ ಔಪಚಾರಿಕ ಬಡತನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಶೇ.87ರಷ್ಟಿರುವ ನೈಜ ಬಡತನವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಚಿದರು. ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರಕಾರವು ಸಹ ಇದೇ ಮರೆಮೋಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 17 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರೂ ಸಹ ನೈಜ ಬಡತನವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಬಡತನವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಬಳಸಲಿಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೈಜ ಬಡತನದ ಪಾಲು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 1993-94ರಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ.58.5 ಮತ್ತು ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ.57 ಜನರು ದಿನಕ್ಕೆ 2,200/2,100 ಕ್ಯಾಲರಿಗಳ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ತಲುಪಲಾಗದ ಕಾರಣ ಬಡವರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ 2004-05ರ ವೇಳೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ/ನಗರ ಬಡತನದ ಅನುಪಾತಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ.69.5 ಮತ್ತು ಶೇ.65ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. 2011-12ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ಶೇ.67(ಗ್ರಾಮೀಣ) ಮತ್ತು ಶೇ.62ಕ್ಕೆ(ನಗರ) ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. 2017-18ರ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಸೇವನೆಯ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, 2023-24ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಕ್ಯಾಲರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 1973-74ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2,200 ಕ್ಯಾಲರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2,100 ಕ್ಯಾಲರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಲಾ ರೂ. 49 ಮತ್ತು ರೂ. 56.6 ಖರ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 2024ರಲ್ಲಿಯೂ 2011ರ ರಂಗರಾಜನ್ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀ ದಿನ ರೂ. 32, ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ರೂ.992, ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ರೂ. 47, ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ರೂ.1,457 ಸಾಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 1,500ದಿಂದ 2,200ಕ್ಕೆ ಬದಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೂ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇದನ್ನು ಬಡತನ ಅಳೆಯುವ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ
