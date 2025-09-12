ರಾಯಚೂರು | ಕೈಕೊಟ್ಟ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್; ಟಾರ್ಚ್ ಹಿಡಿದು ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು: ಆರೋಪ
ರಾಯಚೂರು: ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಹಿಡಿದು ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೆಲ್ಕೋ ಸೋಲಾರ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಕ ಸೌರ ಘಟಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೌರ ಘಟಕಗಳು ಕೆಟ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳಾದರೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯರು, ಹಾಗೂ ನರ್ಸ್ ಟಾರ್ಚ್ ಹಿಡಿದು ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಟಾರ್ಚ್ ಹಿಡಿದು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೋ ʼವಾರ್ತಾಭಾರತಿʼಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಅಮರೇಶ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಸೆಲ್ಕೋ ಸೋಲಾರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೌರ ಘಟಕ ಕೆಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್ ಮೂಲಕ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಕೊಂಡಾಗ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಟಾರ್ಚ್ ಮೂಲಕ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಇದ್ದರೂ ಸೋಲಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗುರುವಾರ ಸೆಲ್ಕೊ ಕಂಪನಿಯವರು ದುರಸ್ತಿ ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ 15 ರಿಂದ 20 ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮರಿಚೀಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಸೆಲ್ಕೋ ಸೋಲಾರ್ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.