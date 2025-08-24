ರಾಯಚೂರು | ಬಶೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹೊಸಮನಿಯ 'ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ' ನಾಟಕ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ
ರಾಯಚೂರು: ಅದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಅರಸರು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯನ್, ದಖನಿ, ಅರಬಿಕ್ ಭಾಷೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದವು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಶಾಸನಗಳು ದೊರೆತಿವೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಕುಂಚ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಎಚ್.ಹೆಚ್. ಮ್ಯಾದರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ಬಾಲಕರ ಸರಕಾರಿ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಹೊಸಮನಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಹೊರತಂದ ಬಶೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹೊಸಮನಿಯವರ 'ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ' ನಾಟಕ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ನೀರು, ನೀರಾವರಿ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿತಿ ಯಲ್ಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತಗಳು ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಭಾವ ಒಂದೇ ಎಂದು ಸಾರಿದರು. ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊರತಂದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.
ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಎ.ಎಲ್. ನಾಗೂರ್, ಕಲೆ ವಿಶ್ವಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಿದ್ದರೂ ರಂಗ ಕಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವವಿತವಾದದ್ದು, ಬಷೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹೊಸಮನಿ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ತಮ್ಮ 11ನೇ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊರತಂದಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು.
ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ವೀರ ಹನುಮಾನ್ ಕೃತಿ ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೀತಿ ಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸರಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ 11 ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರ ಬಶೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹೊಸಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇತಿಹಾಸಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಅಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಬಾಲಕರ ಸಕಾರಿ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ. ರವೀಂದ್ರ ಎಸ್. ಬಂಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಹೊಸಮನಿ ಪ್ರಕಾಶನದ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಖುಷಿ ಹೊಸಮನಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ.ಕೆ., ಕುಂಚ ಕಲಾವಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಆಲೂರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.