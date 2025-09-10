ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ರಾಯಚೂರು: ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ರಾತ್ರಿವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯ ಐಡಿಯಿಂದ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರ, ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿ ಬೆದರಿಸಿ ಹಣ ಕೀಳುವುದು ಸೇರಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪೀಕುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಪಿಐ ಉಮೇಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಕುರಿತು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಅದರ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಂದು ಒಟಿಪಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ವಂಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಹಳೆಯ ಪದ್ದತಿ. ಈಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದಲೇ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು, ಸೋರಿಕೆ ಆದಾಗ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಆಧಾರ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಕರೆ ಬಂದರೆ, ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಚಾವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು
ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಜಾಜ್ ಝೋಜನ್ ಆರ್ ಸಿಯು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿ.ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶನ್, ನಿವೃತ್ತ ಡಿವೈಎಸ್ ಪಿ ಶ್ರೀಧರ್ ದೊಡ್ಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.