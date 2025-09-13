ರಾಯಚೂರು | ಲಂಚದ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್: ಪಿಎಸ್ಐ ಸೌಮ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆ
ರಾಯಚೂರು, ಸೆ.12: ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೈ ಬಿಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಲಂಚ ಕೇಳಿದ ಆರೋಪದಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಡಪನೂರು ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಸೌಮ್ಯ ಎಂಬವರನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಐಜಿಪಿ ವರ್ತಿಕಾ ಕಟಿಯಾರ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂ. ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಆಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಮತ್ತು ಡಿಎಸ್ಪಿಗೂ ತಲಾ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರ ಪತಿ ಕೂಡ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇದೇ ವೇಳೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
