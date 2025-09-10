ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಡಾ.ರಝಾಕ್ ಉಸ್ತಾದ್ ನೇಮಕ
ರಾಯಚೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರೇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಾ.ರಝಾಕ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಸಹಿತ 20 ಜನರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀತಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಲಾದ 20 ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ವಿ.ಪಿ ನಿರಂಜನಾರಾಧ್ಯ ಅವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ, ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ಸಂಗೀತ ಎಂ ಕೆ ಹಾಗೂ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ, ಸಂವಿಧಾನದ 371 ಜೆ ಕಲಂ ಸಮರ್ಪಕ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಡಾ.ಡಿ.ಎಂ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ ಜಾರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ರಝಾಕ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರಿಗೂ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
