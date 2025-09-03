ಸೆ.5 ರಂದು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ʼಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿಯಾನʼ ಆಗಮನ
ರಾಯಚೂರು : ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಅ.1 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಾಗಿರುವ ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿಯಾನವು ಸೆ.5 ರಂದು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಗಂಜ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಬಸವರಾಜ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಅಭಿಯಾನದ ಸ್ವಾಗತ, ಷಟಸ್ಥಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ ಸಾನರಸ್ಯ ನಡಿಗೆ, ಕಲಾತಂಡಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಳಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲ್ಕಿಯ ಡಾ.ಬಸವಲಿಂಗಲಟ್ಟದೇವರು, ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿಯ ಡಾ.ಲಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು, ಎಂಎಲ್ಸಿ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿ ಡಾ.ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಚಿತ ಜಂಗಮದೆಡೆಗೆ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ನಾಗೇಶ್ವರ, ಶರಣಬಸ್ಸಪ್ಪ ಜಾಡಲದಿನ್ನಿ, ದೇವೇಂದ್ರಮ್ಮ, ಅಮರೇಶ ನೀಲೊಗಲ್, ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕುರುಗೋಡು ಸೇರಿ ಇತರರು ಇದ್ದರು.