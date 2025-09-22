ದಾರುಸ್ಸಲಾಮ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬಡ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಆಸರೆ : ಶಾಸಕ ಹಂಪಯ್ಯ ನಾಯಕ
ಮಾನ್ವಿ: ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ದಾರುಸ್ಸಲಾಮ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಮಾನ್ವಿ ಶಾಸಕ ಹಂಪಯ್ಯ ನಾಯಕ ಸಾಹುಕಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಖೂಬಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಾರುಸ್ಸಲಾಮ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ 3ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ಅಕ್ಬರ್ ಪಾಷಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 2022ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಸಂಘವು ಮೊದಲ ವರ್ಷ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಎರಡನೇ ವರ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಮೂರನೇ ವರ್ಷ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1.69 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 1.37 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮಾತ್ರ ಮರುಪಾವತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 88,665 ರೂ. ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಈ ಮಹತ್ತರ ಯೋಜನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಮದ್ಯಪಾನ, ಗಾಂಜಾ, ಆಫೀಮು, ಗುಟ್ಕಾ ಮುಂತಾದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಬಾಲಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡ್ಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರು ಮೌಲಾನಾ ಮುಫ್ತಿ ಜಿಶಾನ್ ಖಾದ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್, ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ನಕ್ಕುಂದಿ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಎಸ್.ಡಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಹಲವು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸೈಯದ್ ಅಕ್ಬರ್ ಪಾಷಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲ ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯವೆಂದರು.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾತ್-ಎ-ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್, ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯೂಸೂಫ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.