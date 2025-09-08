ರಾಯಚೂರು ಕಸಾಪ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾನನಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣ: 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ !
ಡಾ.ಬಸವ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ | ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್
ರಾಯಚೂರು: ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಬಸವ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಬೆಟ್ಟದೂರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಮಾನಹಾನಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರು 1 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಾನಹಾನಿ ವರದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಡಾ.ಬಸವ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಬೆಟ್ಟದೂರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ.ದಂಡ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಾ. ಬಸವ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಬೆಟ್ಟದೂರು ಪರ ವಕೀಲ ಎಂ.ವೀರನಗೌಡ ಪೋತ್ನಾಳ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೋತ್ನಾಳ್ ಅವರು, "2018ರ ಜನವರಿ 19 ಹಾಗೂ 20 ರಂದು ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೋತ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ 9 ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 17-1-2018 ರಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ʼಡಾ.ಬಸವಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಸಾಪ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆಯೇʼ? ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕು ವರದಿಗಾರ ಆನಂದಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ ಸುಳ್ಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಲ್ಲದೇ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಂತರವೂ ದಿನಾಂಕ 3-3-2018 ರಂದು "ಕಸಾಪ ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸುಲಿಗೆಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಯಚೂರಿನ ಕರವೇ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅವರು ದನಿಗೂಡಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ನೊಂದಿದ್ದ ಡಾ. ಬಸವ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಮಾನಹಾನಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ಪೋತ್ನಾಳ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ:
ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೊಂದಿದ್ದ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಡಾ.ಬಸವಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಬೆಟ್ಟದೂರು ಅವರು ಮಾನಹಾನಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ (ವಕೀಲ ಎಂ.ವೀರನಗೌಡ ಪೋತ್ನಾಳ್ ) ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮೊದಲನೇ ಆರೋಪಿ ಸಂಪಾದಕ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್, ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ ವರದಿಗಾರ ಆನಂದಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಆರೋಪಿ ಅಶೋಕ್ ಜೈನ್ ಇವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಆನಂದಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಜೈನ್ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದ ಕಾರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಮುಟ್ಟುಗೋಲಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತು. ಆಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಸದರಿ ಮಾನ್ವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವಂತೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಮಾನ್ವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು, ನಂತರ ಕಲಬುರಗಿಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಆಗ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರು ಮಾನ್ವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶರಣಾಗಿ 1000 ರೂ. ದಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಹಾಜರಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಸ್ಥಳೀಯ ವರದಿಗಾರ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪಾದಕರು ಹೊಣೆ ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಚೆಕ್ ಹಣವನ್ನು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಡಾ.ಬಸವಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ದಿನಾಂಕ 12-7-2025 ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣವು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಸವ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ ಬೆಟ್ಟದೂರು ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, “ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕು ವರದಿಗಾರ ಆನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಕಳಿಸಿದ ವರದಿಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವರದಿಗಾರ ಆನಂದಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ ಜೈನ್ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಹಾಜರಾಗದೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ದಂಡ ಕಟ್ಟಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಸಾಪ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಬಸವಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಬೆಟ್ಟದೂರು, ಮುಖಂಡರಾದ ಭೀಮನ ಗೌಡ ಇಟಗಿ, ದೇವೇಂದ್ರ ದುರ್ಗದ್, ನಾಗರಾಜ ಬಳಿಗಾರ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಬಸನಗೌಡ ಚಿಮ್ಲಾಪುರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.