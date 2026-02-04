ಮಕ್ಕಳ ಕಲರವದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಎಡೆದೊರೆ ನಾಡು ರಾಯಚೂರು ಉತ್ಸವ
ರಾಯಚೂರು : ಎಡೆದೊರೆ ನಾಡು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಮೊದಲ ದಿನ 5 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿತ್ರಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರವಾಹವೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.
ಕೆರೆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲರವ :
ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾವಿನ ಕೆರೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ‘ಕೆರೆ ಹಬ್ಬ’ ಜನಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಯುವಕರು ಬೃಹತ್ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಆಕಾರದ ಗಾಳಿಪಟಗಳನ್ನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗಿಳಿಗಳು, ಗರಡು ಪಕ್ಷಿಯ ಹಾರಾಟ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಗಾಳಿಪಟಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.
ಮಕ್ಕಳು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಸವಿಯುತ್ತ ನೀಲಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿದ ಗಾಳಿಪಟಗಳನ್ನು ಬೆರಗುಗಣ್ಣಿನಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆನಂದಿಸಿದರು. ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಾರಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಕೆರೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡವು.
ಸಿಡಿಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂಭ್ರಮ :
ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿಡಿಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಬಾನತ್ತ ಚಿಮ್ಮಿದ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿತು. ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಸಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಕೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಪಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆರೆ ಪಕ್ಕದ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿದರು.
ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ :
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರೂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಮೋಡರಹಿತ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು.
ಗೊಂಬೆಗಳು, ರೊಬೋಟಿಕ್ ಆಟಿಕೆಗಳು ಆಕರ್ಷಣೆ :
ಕೆರೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಬೃಹತ್ ಕೊಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಗೊಂಬೆಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೆಳೆದವು. ರೊಬೋಟಿಕ್ ಬಟರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರೊಬೋಟಿಕ್ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಜೋಗತಿ ವೇಷ, ಕಾಂತಾರದ ದೈವ ವೇಷದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೆಂಕಿ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
‘ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ’ ಪಾತ್ರಗಳ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ :
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸುಲೋಚನಾ ಫ್ರಮ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ (ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ) ಚಿತ್ರದ ಭಾವ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಗುರೂಜಿ ವೇಷದ ಗೊಂಬೆಧಾರಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.
ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ :
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಚಾರದ ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮಾವಿನ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಬಸವನಬಾವಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.