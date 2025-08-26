ಗಂಗಾನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ
ರಾಯಚೂರು :ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ-3 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಗಾನಗರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ತಮ್ಮ KKRDB ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿದರು
ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ :3 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎ ವಸಂತ್ಕುಮಾರ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿವೇಚನಾ ನಿಧಿಯ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಶೌಚಾಲಯ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ RO ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ ಉಸ್ಮಾನ, ಅಸ್ಲಂ ಪಾಶಾ, ಎಂ.ಕೆ.ಬಾಬರದ, ಸತ್ಯನಾಥ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುರಳಿ ಯಾದವ, ಖಾಜಾ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ ಮೋನಾ, ಶ್ರಿನಿವಾಸ ಶಿಂದೆ, ರಮೇಶ ರೋಸ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.