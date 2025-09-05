ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ಅವರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಮನುಕುಲ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ : ಶಾಸಕ ಹಂಪನಗೌಡ
ಸಿಂಧನೂರು: ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ಅವರು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ್ದು, ಅವರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಮನುಕುಲ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಿಂಧನೂರು ಶಾಸಕ ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಿಂಧನೂರಿನ ನಗರದ ಮಹಿಬೂಬಿಯಾ ಕಾಲೋನಿಯ ನೂರಾನಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಿಲಾದುನ್ನಭಿ ಆಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೌರವಿಸುವುದು. ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ದಾರ್ಶನಿಕರನ್ನು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಿಮೀತಗೊಳಿಸಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಾರ್ಶನಿಕರ ಸಂದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವೆಂಕಟರಾವ ನಾಡಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಆಶಯಗಳು ಜನಮಾನಸಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರಂತೆ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ಆರ್ಕೆಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಸೋಮನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ, ಮುಖಂಡ ವೆಂಕಣ್ಣ ಜೋಷಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬುಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಬಡಿಗೇರ್, ಬಾಬರ್ ಪಾಷಾ, ಕೆ.ಜಿಲಾನಿಪಾಷಾ, ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್, ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸಾಹುಕಾರ, ಶಿವಕುಮಾರ ಗುಂಜಳ್ಳಿ, ಖಾಜಿ ಮಲಿಕ್, ಶಿವಕುಮಾರ ಜವಳಿ, ಶಬ್ಬಿರ್ ಹುಸೇನ್, ಹಾಜಿ ಮಸ್ತಾನ್, ಎಂ.ಡಿ.ನದೀಮುಲ್ಲಾ, ಸೈಯದ್ ಹಾರೂನ್ ಸಾಹೇಬ್, ಶಪ್ಪುವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ಶಿವುಪಾಟೀಲ್ ಗುಂಜಳ್ಳಿ, ಮುರ್ತುಜಾಹುಸೇನ್, ಪ್ರಭುರಾಜ್, ವೆಂಕಟೇಶ ರಾಗಲಪರ್ವಿ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ತಾಪ್ ಸಾಹುಕಾರ, ಶೇಕ್ಷಾವಲಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ, ಸಾಬೀರ್ ತುರಕಟ್ಟಿ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಾಬ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಜುವೆಲರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮುಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನಲೆ ನಗರದ ಮಹೆಬೂಬಿಯಾ ಕಾಲೋನಿ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಕೋಟೆ ಏರಿಯಾ, ಖದರೀಯಾ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಸ್ತಬ್ದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ನಗರದ ಬಸವ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಪಾನಕ ವಿತರಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಅಭಿಷೇಕ ನಾಡಗೌಡ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಸಿದ್ರಾಮೇಶ ಮನ್ನಾಪರು, ದೊಡ್ಡ ಬಸವರಾಜ, ವೆಂಕೋಬ ನಾಯಕ, ಸುರೇಶ ಹಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಇದ್ದರು.