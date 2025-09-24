ರಾಯಚೂರು: ಹಾರು ಬೂದಿಯ ಲಾರಿ ಸಾಗಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ರಾಯಚೂರು:ವೈಟಿಪಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಾರು ಬೂದಿಯನ್ನು ರೈಲ್ವೇ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ದಲಿತ ಸೇನೆ ಮುಖಂಡರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಪವರ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೂ ವೈ.ಟಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ರಸ್ತೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ, ಹಸಿರೀಕರಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ತನಕ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ನಕಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಹೊಣೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾರುತಿ, ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮುಖಂಡ ಎಂ.ಈರಣ್ಣ, ಎಂ.ಆರ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಮುಖಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮನ್ನಾಪೂರಿ, ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮುಖಂಡ ಷಣ್ಮುಕಪ್ಪ ಘಂಟೆ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘದ ಇಮ್ರಾನ್ ಬಡೆಸಾಬ್, ಕ.ರ.ವೇ. ಮುಖಂಡ ಸುರೇಶ ಬಾಬು, ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯ ಮುಖಂಡ ಎನ್.ಬಾಬು, ರೈತ ಸಂಘ ಮುಖಂಡ ನಿಂಗಪ್ಪ ವಡ್ಡರು, ದ.ಸೇ. ಮುಖಂಡರು ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ವೆಂಕಟೇಶ, ತಾ.ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಂದಪ್ಪ ಜೇಗರಕಲ್, ಕ.ರ.ವೇ. ಮುಖಂಡ ಬಾಷನಾಯ್ಕ, ರೈತ ಸಂಘ ಮುಖಂಡ ಮಂಜುನಾಥ, ದ.ಸೇ. ಮುಖಂಡರು ಬಾಬುರಾವ್, ಕೃಷ್ಣಾ ಮಾಚರ್ಲಾ, ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮುಖಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ಕುರ್ಡಿ ಹಾಗೂ ದ.ಸೇ. ಮುಖಂಡ ಈರಣ್ಣ ಕುರ್ಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.