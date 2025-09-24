ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು: ಜಯಣ್ಣ
ರಾಯಚೂರು: ಸೆ-23. ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬೇಕು ಎಂದು ರಾಯಚೂರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಜಯಣ್ಣ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ನಗರದ ಶಿವಶರಣ ಮಾದರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಭವನ ದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘದ 6ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ವಿಶೇಷ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭಾಸ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು, ಕ್ಷೌರಿಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕರು ಯುವಕರು . ಅನವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡದೇ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಬೇಕು . ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಸಮಾಜದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಉಡುಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಬಂಡಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದವರು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗುವಂತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ, ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ನಿವೃತ್ತಿ ನೌಕರರು ನೆರವಾಗುವ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾಗಲದಿನ್ನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ದರೆಸಾಬ್ ಸಿತಾರಿ .ಗೋವಿಂದ ಭಂಡಾರಿ .ನರಸಪ್ಪ ವಕೀಲರು, ದೊಡ್ಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವಕೀಲರು, ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ .ಎಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅರೋಲಿ ನರಸಿಂಹಲು. ಕೊಂಡಾಪುರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ಶ, ವೀರಣ್ಣ ಗೋಗಿ, ಎನ್ ರಾಮಾಂಜನೇಯಲು, ಬಸಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯ ವಲ್ಲೂರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಇಟಗಿ. ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗುಂಜಳ್ಳಿ ಭೀಮೇಶ್.ಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಿಂದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು