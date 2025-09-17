ರಾಯಚೂರು | ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವಂತೆ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮನವಿ
ರಾಯಚೂರು: ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ನಮೂನೆ-57 ರಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಭೂರಹಿತ ಬಡವರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ (ಬಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ) ಸಮಿತಿ ಬುಧವಾರ ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಾಕರಗಲ್ ಅವರು, ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಡವರನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸದೆ, ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ವಸತಿ-ನಿವೇಶನ ರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಿಖರವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮನೆಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂರು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಾಸಕರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತೆಯೇ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿಧವೆಯರು ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ನೀಡುವ ಮಾಸಾಶನವನ್ನು 3000 ರೂ. ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಪಿಡಿಓ ಮತ್ತು ಇಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 49 ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ವಂಚಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶುರುಮಂದಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ರಂಗರಾನ ನಾಯಕ, ಪೋಲರಾಜ ಕಮಲಾಪುರ, ಉಮೇಶ ಪೂಜಾರಿ, ಪುಲ್ಲೇಶ, ಸುರೆಜಿ, ರಾಮಣ್ಣ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ, ಈರಣ್ಣ, ಶಿವಪ್ಪ, ಮೌನೇಶ, ರಂಗರಾಜ ನಾಯಕ, ಹನುಮಂತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.