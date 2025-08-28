ರಾಯಚೂರು | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಭೇಟಿ
ರಾಯಚೂರು : ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ ಅವರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಭೇಟಿ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ರಂಗಮಂದಿರ ಹಿಂದಿನ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿದರು.
2023ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ನೋಂದಣಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟು? ಪಾಸಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟು? ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಆಯಾ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೇನು ಮಾಡಿದರು? ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರವೇಶ ಮುಂದುವರೆಯಿತಾ? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಷವಾರು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ವಿಂಗಡಣೆವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಇದೆ ವೇಳೆ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಂಧೂ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.
